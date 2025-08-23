Ανάλυση USDA: Δασμοί, ζήτηση και κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνουν τις παγκόσμιες αγορές κρέατος και πρωτεϊνών

Σημάδια σημαντικής μεταβλητότητας συνεχίζουν να δείχνουν οι παγκόσμιες αγορές κρέατος και πρωτεϊνών, καθώς οι δασμοί, η ζήτηση και οι κλιματικές συνθήκες επηρεάζουν την προσφορά, τις τιμές και τις εξαγωγές. Η εβδομαδιαία αναφορά των εξαγωγών των ΗΠΑ για την περίοδο 1-7 Αυγούστου 2025, την οποία εξέδωσε το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA), αποκαλύπτει τις τάσεις για το βοδινό και το χοιρινό κρέας, ενώ η Βραζιλία εντείνει τις προσπάθειές της να διεισδύσει στην αγορά της Ιαπωνίας, την ώρα που οι αμερικανικοί δασμοί θέτουν σε κίνδυνο εξαγωγές άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Εβδομαδιαίες πωλήσεις βόειου και χοιρινού κρέατος των ΗΠΑ

Οι καθαρές εβδομαδιαίες πωλήσεις βόειου κρέατος των ΗΠΑ για το πρώτο επταήμερο του Αυγούστου έφτασαν μόλις τους 4.300 τόνους, σημειώνοντας πτώση 73% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και 66% σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τεσσάρων προηγούμενων εβδομάδων. Παρά τη γενική μείωση, υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις προς την Ιαπωνία (3.200 τόνοι), τη Νότια Κορέα (500 τόνοι) και τις Φιλιππίνες (500 τόνοι). Οι μειώσεις προς το Μεξικό και το Περού αντιστάθμισαν εν μέρει αυτές τις αυξήσεις. Οι εξαγωγές συνολικά μειώθηκαν κατά 19% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίως λόγω περιορισμένης ζήτησης από Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Μεξικό.

Στο χοιρινό κρέας, οι καθαρές πωλήσεις των ΗΠΑ έφτασαν τους 21.200 τόνους, μειωμένες κατά 32% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι κύριες αγορές ήταν η Ιαπωνία (6.500 τόνοι), το Μεξικό (4.700 τόνοι) και η Νότια Κορέα (3.500 τόνοι). Οι εξαγωγές χοιρινού κρέατος μειώθηκαν οριακά, κατά 4%, με τη σταθερή ζήτηση να εστιάζεται στο Μεξικό, την Ιαπωνία και την Κίνα.

Μηνιαία αναφορά για κρέας και γαλακτοκομικά

Το USDA αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη εγχώριας παραγωγής κόκκινου κρέατος και κοτόπουλου για το 2025, λόγω μειωμένων σφαγών και ελαφρύτερων ζώων. Η παραγωγή χοιρινού στις ΗΠΑ αναμένεται μειωμένη, ενώ η παραγωγή κοτόπουλου παρουσιάζει αύξηση βάσει νέων δεδομένων από εκκολαπτήρια. Η εγχώρια παραγωγή αβγών προβλέπεται μειωμένη, ενώ η γαλακτοκομική παραγωγή αναμένεται αυξημένη τόσο για το 2025 όσο και για το 2026, με περισσότερες αγελάδες και μεγαλύτερη απόδοση ανά ζώο.

Εξάλλου, οι εισαγωγές βόειου μειώνονται, κυρίως λόγω υψηλών δασμών, ενώ οι εξαγωγές χοιρινού και κοτόπουλου παρουσιάζουν αύξηση, αντανακλώντας σταθερή ζήτηση. Οι τιμές των κρεάτων αναμένεται να αυξηθούν, με το χοιρινό και τη γαλοπούλα να παρουσιάζουν ανοδική τάση λόγω περιορισμένης προσφοράς. Στον τομέα των γαλακτοκομικών, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μειωμένες τιμές στο βούτυρο, σταθερές στα τυριά και τον ορό γάλακτος και ελαφρώς αυξημένες στο άπαχο γάλα σε σκόνη.

Η στρατηγική της Smithfield Foods

Η Smithfield Foods (σ.σ. κινεζική εταιρεία παραγωγής και επεξεργασίας χοιρινού κρέατος με έδρα το Smithfield της Βιρτζίνια) αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψη για τα κέρδη του 2025, επωφελούμενη από την αυξημένη ζήτηση για φρέσκα χοιρινά και συσκευασμένα προϊόντα κρέατος. Οι πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου έφτασαν τα 3,79 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,55 δολάρια – από 0,51 δολάρια. Η εταιρεία αναφέρει ότι η τάση των καταναλωτών να μαγειρεύουν στο σπίτι έχει ενισχύσει τη ζήτηση για προϊόντα όπως το μπέικον.

Στο στόχαστρο της Βραζιλίας η Ιαπωνία

Η Βραζιλία επιδιώκει να διεισδύσει στην ιαπωνική αγορά βόειου κρέατος, που εκτιμάται σε περίπου 700.000 τόνους, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί απειλούν εξαγωγές αξίας έως 1 δισ. δολαρίων. Οι διαπραγματεύσεις με το Τόκιο έχουν διαρκέσει πάνω από δύο δεκαετίες και η πρόσφατη πιστοποίηση της Βραζιλίας ως χώρας απαλλαγμένης από τον αφθώδη πυρετό –χωρίς, πλέον, την ανάγκη εμβολιασμού– ανοίγει νέες προοπτικές. Ωστόσο, η Ιαπωνία ενδέχεται να εγκρίνει εξαγωγές μόνο από τις νότιες πολιτείες της Βραζιλίας, προκαλώντας αντιδράσεις από παραγωγούς άλλων περιοχών.

Ανακατατάξεις στις βραζιλιάνικες εξαγωγές

Τον Ιούλιο του 2025, η Βραζιλία εξήγαγε 276.900 τόνους βόειου κρέατος προς τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ρεκόρ και αύξηση 17% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, οι εξαγωγές προς την Αργεντινή αυξήθηκαν στους 6.200 τόνους, εξαιτίας συρρίκνωσης του αργεντίνικου κοπαδιού βοοειδών και των υψηλών τιμών του κρέατος. Οι Βραζιλιάνοι παραγωγοί επωφελούνται από τις υψηλές τιμές και τις ευνοϊκές συνθήκες πριν την εφαρμογή των νέων δασμών.

Ρυθμιστικά και περιβαλλοντικά θέματα στις ΗΠΑ

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το δικαστήριο των ΗΠΑ ενέκρινε την εξαίρεση κάποιων εκμεταλλεύσεων από την υποχρέωση αναφοράς εκπομπών αμμωνίας και υδρογόνου. Παράλληλα, το USDA προετοιμάζει σημαντική ανακοίνωση για την εξάλειψη του New World screwworm (γνωστού ως κοχλιοσκώληκα ή βιδωτού σκουληκιού) στο Τέξας, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε αναθεωρημένα πρωτόκολλα εισαγωγής ζώων και αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει την ασφάλεια τροφίμων και την παραγωγή βόειου κρέατος.

Φυτικές πρωτεΐνες και νέες τάσεις

Η αμερικανική εταιρεία Beyond Meat, που παράγει φυτικά υποκατάστατα κρέατος, ανακοίνωσε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, υπογραμμίζοντας την ισχνή ζήτηση στις ΗΠΑ και την αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να επηρεάζουν την κατανάλωση προϊόντων φυτικής προέλευσης, ενώ οι εταιρείες στον τομέα αναζητούν τρόπους να μειώσουν το κόστος και να επεκτείνουν την απήχησή τους σε νέες αγορές.

Σχέδιο Κίνας για μείωση του αριθμού των χοίρων

Η Κίνα σχεδιάζει να μειώσει τον αριθμό των θηλυκών χοίρων κατά 1 εκατομμύριο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την υπερπροσφορά και να σταθεροποιήσει τις τιμές. Το μέτρο στοχεύει, επίσης, στη μείωση της δευτερογενούς λίπανσης και στη βελτίωση του ελέγχου βάρους σφαγής, κάτι που θα έχει αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές κρέατος, ειδικά στην Ασία.