Αλλαγές στις προδιαγραφές του ΠΟΠ «Κασέρι»

Μικρές αλλά ουσιαστικές τροποποιήσεις στις προδιαγραφές του προϊόντος με την καταχωρισμένη Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) «Κασέρι» εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετικό αίτημα του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Νομού Λέσβου. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και αφορά επικαιροποιήσεις που εναρμονίζουν τον φάκελο του προϊόντος με τις σημερινές ανάγκες παραγωγής και ελέγχου.

Συγκεκριμένα, η βασικότερη αλλαγή αφορά την περιγραφή του σχήματος και των διαστάσεων του τυριού. Μέχρι σήμερα οι προδιαγραφές όριζαν ότι το κασέρι έπρεπε να είναι κυλινδρικό με διάμετρο από 25 έως 30 εκατοστά και ύψος 7-10 εκατοστά. Με τη νέα ρύθμιση, η διάμετρος ορίζεται πλέον «έως 30 εκατοστά», δίνοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στους τυροκόμους.

Επιπλέον, στο κεφάλαιο «Απόδειξη προέλευσης» ενσωματώθηκαν αναλυτικές διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται ώστε να διασφαλίζεται η καταγωγή του προϊόντος, ενισχύοντας το σύστημα ιχνηλασιμότητας. Παράλληλα, επικαιροποιήθηκε η οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής παραγωγής, σύμφωνα με την τρέχουσα διοικητική διαίρεση, ενώ τροποποιήθηκαν τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών ελέγχου.

Τέλος, αναθεωρήθηκαν τα στατιστικά δεδομένα που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο και την παραγωγή πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος εντός της οριοθετημένης ζώνης, ώστε να αντανακλούν την υφιστάμενη πραγματικότητα.