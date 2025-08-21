Το ΥΠΑΑΤ εγκρίνει το αίτημα τροποποίησης των προδιαγραφών του οίνου ΠΓΕ «Μακεδονία»

Mε απόφαση του ΥΠΑΑΤ, η οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, εγκρίθηκε το αίτημα συνήθους τροποποίησης των προδιαγραφών του προϊόντος οίνου με την καταχωρισμένη Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη «Μακεδονία» που αφορά στα παρακάτω:

α) Στην τροποποίηση του σημείου “δ” του κεφαλαίου «Οινολογικές Πρακτικές» των

προδιαγραφών ως κατωτέρω:

«δ) Οινοποίηση ή συνοινοποίηση σταφυλιών ή/και γλευκών προερχομένων από αμπελουργικές περιοχές καταγωγής τοπικών οίνων (οίνων με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ΠΓΕ) ή/και από αμπελουργικές ζώνες παραγωγής οίνων «Ονομασίας Προελεύσεως» (οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προελεύσεως ΠΟΠ), εφόσον αυτές υπάγονται στο υπόψη αμπελουργικό διαμέρισμα.»

Αντί του ισχύοντος:

«δ) Συνοινοποίηση σταφυλιών ή/και γλευκών προερχομένων από αμπελουργικές περιοχές

καταγωγής τοπικών οίνων και από αμπελουργικές ζώνες παραγωγής οίνων «Ονομασίας

Προελεύσεως», εφόσον αυτές υπάγονται στο υπόψη αμπελουργικό διαμέρισμα.»

β) Στην κατάργηση του σημείου ε του κεφαλαίου «Οινολογικές Πρακτικές» των

προδιαγραφών:

«ε) Οινοποίηση σταφυλιών ή/και γλευκών από αμπελουργικές ζώνες παραγωγής οίνων

«Ονομασίας Προελεύσεως», εφόσον αυτές υπάγονται στο υπόψη αμπελουργικό διαμέρισμα.»

γ) Στην επικαιροποίηση των εθνικών διατάξεων που αφορούν στο κεφάλαιο 10 «Εφαρμοστέες Απαιτήσεις» και στο υποκεφάλαιο 11.1 «Έλεγχοι» για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ και

δ) Στην επικαιροποίηση των στοιχείων των αρμόδιων αρχών ελέγχου στο υποκεφάλαιο 11.3

«Αρχές ελέγχου».

Οι τροποποιημένες ενοποιημένες προδιαγραφές προϊόντος έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το επικαιροποιημένο Ενιαίο Έγγραφο έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Δείτε ΕΔΩ την τροποποιητική απόφαση