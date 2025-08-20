Δοκιμαστική πρώτη σεζόν για τα κρασιά του νέου οινοποιείου «Άμοινος»

Από τον τρύγο του 2024 λειτουργεί το νέο οινοποιείο «Αμπελώνες Άμοινος», που ανήκει στο πολύ γνωστό «Κτήμα Άλφα» των Άγγελου Ιατρίδη και Μάκη Μαυρίδη. Ήδη τα ηνία του νέου οινοποιείου έχουν αναλάβει οι εκπρόσωποι της δεύτερης γενιάς επιχειρηματιών, η Αγγελική Ιατρίδου και η Εμορφίλη Μαυρίδου μαζί με τον οινολόγο Κωνσταντίνο Κοντοσώρο, οι οποίες, σε συνεργασία με ομάδα αμπελουργών της περιοχής, περίπου 12 ατόμων, ξεκίνησαν να παράγουν και να εμφιαλώνουν την πιο προσιτή από πλευράς τιμής σειρά κρασιών, υπό την ετικέτα «Bostani».

Τα πρώτα κρασιά του εν λόγω οινοποιείου –λευκό, ροζέ και κόκκινο– κυκλοφόρησαν στην αγορά προ ολίγων μηνών, κάτω από την επωνυμία «Αμπελώνες Amoenos» («Άμοινος»), που αποτελούν συνεργασία μικρών αμπελουργών και οινοποιών στην περιοχή του Αμυνταίου, συνεργαζόμενων με το «Κτήμα Άλφα».

Το νέο οινοποιείο, που κόστισε συνολικά 5 εκατ. ευρώ, χαρακτηρίζεται ως «βαρυτικό». Διαθέτει τρία υπόγεια επίπεδα, με προσανατολισμό Ανατολή-Δύση και όλη η βόρεια «πλάτη» του είναι βυθισμένη μέσα στη γη. Αξιοποιεί τη δύναμη της βαρύτητας, για τη δημιουργία σε πρώτη φάση ερυθρών, ροζέ και λευκών ξηρών κρασιών και στη συνέχεια ενός αφρώδους λευκού οίνου από την ποικιλία Ξινόμαυρο. Η βαρύτητα «σέβεται» τα σταφύλια, τον μούστο και τον οίνο – δεν τα ταλαιπωρεί κατά την επεξεργασία τους, αφού μεταφέρονται «ευγενικά», χωρίς τη χρήση αντλιών. Στόχοι και πλεονεκτήματα είναι ο ήπιος χειρισμός μούστου και τελικού προϊόντος/κρασιού, η καλύτερη διατήρηση αρωμάτων και φαινολικής δομής, το μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα και η οικολογική αισθητική.

Εκτός από βαρυτικό (δηλαδή χωρίς μηχανικά μέσα), το νέο οινοποιείο είναι βιοκλιματικό και έχει, επίσης, έντονα στοιχεία κυκλικής οικονομίας και χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, με καινοτομικές –μεταξύ άλλων– υπερελαφρές γυάλινες φιάλες.

Τόσο η επένδυση για την επέκταση του νέου οινοποιείου, με σκοπό την αυτονόμησή του, όσο και τα άλλα 7 εκατ. ευρώ, που επενδύονται στο αρχικό οινοποιείο της «Κτήμα Άλφα» στο Αμύνταιο, έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης 30 μηνών. Σε ορίζοντα πενταετίας προγραμματίζονται, επίσης, επενδύσεις της τάξης των 10 εκατ. ευρώ στο πρώην οινοποιείο Μπουτάρη στη Σαντορίνη, που πέρασε στην κυριότητα της «Κτήμα Άλφα» τον Σεπτέμβριο του 2024.

Μιλώντας στο thedrinksbusiness.com και στην Eloise Feilden, ο κ. Ιατρίδης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για το οινοποιείο στη Σαντορίνη: «Η επέκτασή μας στη Σαντορίνη είναι πολύ περισσότερο από μια στρατηγική κίνηση – είναι ένα ειλικρινές βήμα στο διά βίου ταξίδι μας για να τιμήσουμε τις πιο εμβληματικές γηγενείς ποικιλίες της Ελλάδας. Με το Ξινόμαυρο βαθιά ριζωμένο στους δροσερούς, υψηλού υψομέτρου αμπελώνες του Αμύνταιου και τώρα το Ασύρτικο να ευδοκιμεί στην πατρογονική του γη, τη Σαντορίνη, ενώνουμε δύο terroir που καθορίζουν την ψυχή του ελληνικού κρασιού».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «αυτή η ένωση βασίζεται στον σεβασμό προς την παράδοση, την αγάπη για τη γη και τη βαθιά πίστη στη συναισθηματική δύναμη των αυθεντικών κρασιών. Ενισχύει το χαρτοφυλάκιό μας, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ενισχύει τη δέσμευσή μας να αφηγούμαστε την αληθινή ιστορία της Ελλάδας – μέσα από τα αμπέλια, το έδαφος και τους ανθρώπους που τα καλλιεργούν. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του πενταετούς σχεδίου μας, αλλά και ένα προσωπικό όνειρο που γίνεται πραγματικότητα».