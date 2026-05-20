Αναστάτωση μετά την ανακοίνωση της ΕΟΑΣΝΛ για καθυστερήσεις στις πληρωμές και μη πιστοποίηση της ΑΑΔΕ – Τι απαντούν στο ypaithros.gr, ΥΠΑΑΤ, Ανεξάρτητη Αρχή και αγρότες

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον αγροτικό κόσμο η φερόμενη παραδοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τα μέλη της ΕΟΑΣΝΛ (Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας), κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης στην Αθήνα, ότι η ΑΑΔΕ δεν έχει ακόμη λάβει πιστοποίηση, με αποτέλεσμα οι ήδη καθυστερημένες πληρωμές να μην είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του ανακοινωμένου χρονοδιαγράμματος.

Για το θέμα το ypaithros.gr επικοινώνησε με το ΥΠΠΑΤ από όπου ενημερωθήκαμε ότι το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών θα τηρηθεί όπως ακριβώς ανακοινώθηκε. Επιπλέον σε επικοινωνία που είχαμε με την ΑΑΔΕ μας τονίστηκε κατηγορηματικά ότι το θέμα της πιστοποίησης που δεν έχει έρθει ακόμα, δεν επηρεάζει τις πληρωμές!

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Σωκράτης Αλειφτήρας δήλωσε στην «ΥΧ» απογοητευμένος, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Φαίνεται ότι τόσο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και στην ΑΑΔΕ έχει χαθεί η μπάλα. Πολύ φοβάμαι ότι θα χάσουμε χρήματα και σαν αγρότες και σαν χώρα. Βρισκόμαστε υπό επιτήρηση (σε μνημόνιο) και η κυβέρνηση αδυνατεί να δώσει λύση. Κάνουν μία προσπάθεια να πιστοποιήσουν την ΑΑΔΕ, η οποία πληρώνει κάποια χρήματα με την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν γνωρίζουμε αν θα προλάβουμε τις προθεσμίες. Για παράδειγμα τα 160 εκατομμύρια σε βαμβάκι, σιτάρι, κτηνοτροφία θα πρέπει να δοθούνε μέχρι τέλος Ιουνίου, αλλιώς θα επιστρέψουν στην Ε.Ε. Ο Υπουργός ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι βασική του προτεραιότητα είναι να πιστοποιήσει την ΑΑΔΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εφαρμοστεί το action plan που έχει καταρτιστεί για να μη χαθούν οι επιδοτήσεις. Αυτά που λέγαμε στα μπλόκα επιβεβαιώνονται μετά από μήνες, πλήρως. Υποστηρίζαμε ότι δεν μπορούν να δοθούν μέσω οικολογικών σχημάτων τα 160 εκατομμύρια, διότι υπάρχουν δυσκολίες και μας κοροϊδεύανε. Κάποιος πληρώνεται με τρία ευρώ και άλλος με 50 στο βαμβάκι. Πώς θα γίνει η σωστή κατανομή των κονδυλίων τώρα; Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το monitoring, διότι δεν μπορούν να γίνουν διορθώσεις. Κινδυνεύει να χαθεί η συνδεδεμένη στα όσπρια σε ποσοστό 80%! Στα τριφύλλια δεν έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση και μάλλον έχει χαθεί μεταξύ των γραφείων των κ.κ. Πιτσιλή, Πετραλιά και Σχοινά. Επειδή η υπομονή μας έχει εξαντληθεί, αρχές Ιουνίου θα συνεδριάσει η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και το μήνυμα που θα σταλεί στην κυβέρνηση δεν θα της είναι καθόλου ευχάριστο».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΟΑΣΝΛ, η αντιπροσωπεία της συναντήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου με τη νέα ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, θέτοντας σειρά ζητημάτων που αφορούν αγρότες και κτηνοτρόφους του Νομού Λάρισας, αλλά και συνολικά τον πρωτογενή τομέα. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική απάντηση, παρά μόνο γενικόλογες αναφορές και επανάληψη των ήδη γνωστών χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών.

Η ΕΟΑΣΝΛ σημειώνει ότι βασικό ζήτημα που τέθηκε ήταν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, με την ενημέρωση που έλαβαν να αναφέρει πως η ΑΑΔΕ δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι ο Υπουργός υποστήριξε πως βρίσκεται μόλις λίγες εβδομάδες στο Υπουργείο και ότι τα προβλήματα είναι διαχρονικά, ενώ παρέπεμψε σε μελλοντικές λύσεις, με προτεραιότητα την πιστοποίηση της ΑΑΔΕ.

Στην ανακοίνωση καταγράφονται επίσης σειρά αιτημάτων που τέθηκαν στη συνάντηση, μεταξύ των οποίων η διαχείριση δικογραφιών και η ποινικοποίηση αγροτικών κινητοποιήσεων, η καταβολή ενισχύσεων 160 εκατ. ευρώ που εκκρεμούν από τα μπλόκα, ζητήματα αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και οι εκκρεμότητες σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία.

Η ΕΟΑΣΝΛ αναφέρεται ακόμη σε καθυστερήσεις σε προγράμματα de minimis, σε αποζημιώσεις για καλλιέργειες και ζημιές από φυσικά φαινόμενα, αλλά και σε ζητήματα κόστους παραγωγής στην κτηνοτροφία και στήριξης ζωοτροφών. Ειδική αναφορά γίνεται και στις αποζημιώσεις για κεράσια Αγιάς, καθώς και σε εκκρεμότητες του ΕΛΓΑ και προγράμματα αποκατάστασης φυτικού κεφαλαίου.

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει επίσης ότι δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις για ζητήματα όπως το monitoring και τα ψηφιακά εργαλεία καταγραφής, ενώ επισημαίνει ελλείψεις στις πληρωμές για ζημιές από τον Daniel, καθώς και εκκρεμότητες σε καλλιέργειες που επλήγησαν από ασθένειες και ακραία φαινόμενα.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η ΕΟΑΣΝΛ κάνει λόγο για ανάγκη αγωνιστικής ετοιμότητας των αγροτών και προαναγγέλλει συσκέψεις ενημέρωσης σε χωριά του Νομού Λάρισας, υπογραμμίζοντας ότι η διεκδίκηση λύσεων θα συνεχιστεί με κινητοποιήσεις και συλλογικές παρεμβάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΑΣΝΛ για την συνάντηση αναφέρει τα εξής:

Στην συνάντηση θέσαμε βασικά προβλήματα και αιτήματα που αφορούν τους αγρότες και κτηνοτρόφους του Νομού αλλά και όλης της χώρας. Δεν πήραμε καμιά ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις ή επανάληψη του χρονοδιαγράμματος πληρωμών που είχαν ανακοινωθεί στην κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΑΔΕ. Πληρωμές που ήδη έχουν καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν στο χρονοδιάγραμμα καθώς η ΑΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση όπως μας τόνισαν.

Ο Υπουργός δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματα μας και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το καθένα από αυτά ως όφειλε. Στην γενική τοποθέτηση του μας είπε ότι έχει μόλις 35 ημέρες στο Υπουργείο που το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι αδυναμίες 7 χρόνων δεν μπορεί να λυθούν σε λίγες ημέρες. Πως και ο ίδιος έχει ημερομηνία λήξης για 4 ως 8 μήνες και το κύριο μέλημα αυτή την στιγμή είναι η πιστοποίηση της ΑΑΔΕ.

Όμως η Κυβέρνηση έχει συνέχεια, το Υπουργείο έχει δυναμικό και υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν συνέχεια και τα αιτήματα που θέσαμε ήδη τα είχαμε θέσει και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του και έπρεπε να έχουν δοθεί απαντήσεις και να έχουν λυθεί.

Καταρχήν θέσαμε το θέμα των δικογραφιών και της ποινικοποίησης των αγώνων μας ζητώντας να υπάρχει απόφαση της Βουλής για παραγραφή των αδικημάτων καθώς αγωνιζόμαστε για τον κλάδο και την επιβίωση μας. Έχει γίνει η ίδια διαδικασία μέσω Βουλής 3 φορές στο παρελθόν για κινητοποιήσεις.

Θέσαμε το θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ που κατακτήσαμε στα μπλόκα και έπρεπε να έχουν δοθεί σε βαμβάκι, σιτάρι, κτηνοτροφία. Μας είπαν ότι έχει σκοντάψει στο πως θα δοθεί μέσω οικολογικών σχημάτων με το οποίο διαφωνούμε. Δεν αναφέρθηκε καν χρονοδιάγραμμα πληρωμής και έχουν περάσει ήδη 4 μήνες.

Επίσης για τα αχρεωσθήτως καταβληθέντα που η ΑΑΔΕ τα ζητάει από τους αγρότες και το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν όντως ισχύει και σε ποιο βαθμό και τα ζητάει χωρίς όμως πρώτα να πληρώσει τους αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται.

Το ζήτημα τι θα γίνει με τα 130 εκατομμύρια που δεν θα δοθούν από φέτος στην βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία και παρέπεμψε το θέμα στην ΑΑΔΕ.

Το ζήτημα με το de minimis στην μηδική που είχαν υποσχεθεί την πληρωμή και με χαμηλό ποσό για τον Φεβρουάριο και τώρα το συζητάνε για τον Ιούνιο καθώς και τι θα γίνει με τα καρτελάκια τα οποία ισχύουν από το 2025 και όχι για προγενέστερες χρονιές στο τριφύλλι και είπαν ότι πρώτη φορά ακούνε για αυτό το ζήτημα.

Θέσαμε επίσης το ζήτημα με χιλιάδες τόνους κτηνοτροφικού Βίκου που εξαιτίας της ευλογιάς έμειναν αδιάθετοι στις αποθήκες ενώ σε λίγες ημέρες βγαίνει η νέα παραγωγή και ζητήσαμε να ενταχθούν στο de minimis για αποζημιώσεις.

Τον κίνδυνο να μείνουν απλήρωτοι χιλιάδες παραγωγοί από το monitoring, agrisnap και επί της ουσίας εκβιασμό που γίνεται στους παραγωγούς να βγάλουν μόνοι τους χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών αλλιώς κινδυνεύουν να χάσουν όλη την επιδότηση και την περυσινή και για το 2026. Καμία ουσιαστική απάντηση, «μούγκα στην στρούγκα».

Ξεχάστηκαν οι υποσχέσεις για στήριξη στην κτηνοτροφία και πρόγραμμα για την δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών αφού ζητάνε από τους κτηνοτρόφους με θανόντα ζώα να κάνουν αίτηση για δάνεια με 4% επιτόκιο από την τράπεζα Πειραιώς για ανασύσταση των κοπαδιών τους. Θέσαμε επίσης το αίτημα για στήριξη των ζωοτροφών και των κτηνοτρόφων που έχουν ζώα και έχουν τεράστιο κόστος παραγωγής από το εγκλεισμό τους καθώς και συναδέλφων που οδηγούνται στο αυτόφωρο αν βγάλουν τα κοπάδια τους από το μαντρί. Είπαν μόνο ότι θα δώσουν από το de minimis τις ζωοτροφές αλλά χωρίς σαφή χρονοδιάγραμμα.

Θέσαμε το ζήτημα για τα κεράσια της Αγιάς να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ καθώς έχουν γίνει εξατομικευμένες εκτιμήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του και όπως ήταν δέσμευση της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου αλλά και του Προέδρου του ΕΛΓΑ. Από ότι φαίνεται δεν θέλουν να το υλοποιήσουν αλλά να δώσουν κάποια ψίχουλα μέσω προγράμματος ad hoc.

Όμως το πρόγραμμα ad hoc για τον παγετό 2025 στο προανθικό στάδιο και σε ξηροθερμικά φαινόμενα ακόμη δεν έχει αποφασιστεί, δεν έχει κατατεθεί ο φάκελος με τα αντίστοιχα προϊόντα ένα χρόνο μετά, εμείς ζητήσαμε να συμπεριληφθούν κεράσια, μήλα, αχλάδια, κάστανα, καρύδια για τον Νομό και συνολικά. Ειπώθηκε ότι σύντομα θα δοθεί το ad hoc χωρίς χρονοδιάγραμμα σαφές και ούτε ειπώθηκε ποσό αφού δεν κατατέθηκε ακόμη φάκελος. Οπότε η άμεση πληρωμή είναι λόγια του αέρα.

Για το θέμα των φερτών υλικών στα χωράφια από τον Daniel με εκατοντάδες παραγωγούς και χιλιάδες στρέμματα να μην έχουν πληρωθεί με ευθύνη του υπουργείου και λάθος στις δηλώσεις στα ΚΥΔ το 2024, δεν πήραμε καμιά απάντηση ή δέσμευση παρά μόνο ότι γνωρίζουν το πρόβλημα αφού το είχαμε ξαναθέσει.

Για το ζήτημα της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου, μας είπαν ότι έχουν υπογράψει ΚΥΑ που είναι στο υπουργείο οικονομικών για υπογραφή με την οποία δίνουν ως καταληκτική ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου 2026 για να χρηματοδοτηθούν εγκαταστάσεις σε δένδρα και αμπέλια. Τονίσαμε ότι λόγω της αναδιάρθρωσης των αμπελιών δεν υπάρχουν φυτώρια για να σπαρθούν τώρα και ότι τα δέντρα σπέρνονται Ιανουάριο και Φεβρουάριο και ζητήσαμε παράταση του μέτρου ως τον Μάιο 2027, δεν υπήρξε απάντηση.

Για θέμα της φόμοψης στις αμυγδαλιές, τις ξηρές βέργες σε ροδάκινα που μετά επιτάσεως το θέσαμε για αποζημίωση και μέτρα αντιμετώπισης όπως και οι συνάδελφοι μας από Πέλλα, Νάουσα και Εορδαία το έθεσαν, καμιά ουσιαστική απάντηση δεν είχαμε από τον Υπουργό.

Θέσαμε μια σειρά άλλα ζητήματα στα οποία και πάλι δεν είχαμε απάντηση. Για τις τεράστιες αυξήσεις στο πετρέλαιο και τα λιπάσματα. Τους παρουσιάσαμε λογαριασμό της ΔΕΗ με το νέο τιμολόγιο που αποφασίστηκε στα μπλόκα στον οποίο το 60% των κιλοβατώρων χρεώθηκε με 0,085 λεπτά και το υπόλοιπο 40% με 0.098 λεπτά, δήλωσαν έκπληκτοι και ότι δεν ξέρουν γιατί συνέβη, τους δώσαμε τον λογαριασμό για να τον διερευνήσουν. Θέσαμε το θέμα με τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής από το χωράφι, καμιά απάντηση.

Το ζήτημα της μεταφοράς εργατών γης στα χωράφια, καθώς υπήρχαν κρούσματα για πρόστιμα επειδή μεταφέρονταν με αγροτικά αυτοκίνητα, είπαν ότι είναι θέμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το θέμα με τους απλήρωτους συναδέλφους από τον Daniel 3,5 χρόνια μετά, καμιά απάντηση και χρονοδιάγραμμα ή για τις εκκρεμότητες με φακέλους που υπάρχουν και κινδυνεύουν δικαιούχοι να μείνουν απλήρωτοι.

Για τους μηλοπαραγωγούς της Ελασσόνας που χωρίς λόγο είχαν πάρει το μισό ποσό από το de minimis αλλά και για τα βιολογικά μήλα να ενταχθούν στο ad hoc λόγω βροχοπτώσεων και παρατεταμένης υγρασίας.

Η ΕΟΑΣΝΛ δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια να βλέπει την καταστροφή των παραγωγών. Καλούμε σε αγωνιστική ετοιμότητα τους συναδέλφους παρά την δυσκολία που είμαστε στην καρδιά της καλλιεργητικής περιόδου. Ξέρουμε πολύ καλά πως ότι κατακτήσαμε ήταν με τους αγώνες μας και την μαζική συμμετοχή μας.

Αποφασίσαμε να πραγματοποιηθούν συσκέψεις για ενημέρωση των συναδέλφων μας για την συνάντηση και να συζητηθούν σκέψεις και προτάσεις για την διεκδίκηση λύσεων στα αιτήματα μας και άμεσων πληρωμών. Την Τετάρτη (20/5) στις 8.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Ελασσόνας. Τη Δευτέρα θα γίνουν συσκέψεις σε Πλατύκαμπο, Τύρναβο, Φάρσαλα και θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους Δήμους του Νομού.