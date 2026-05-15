Το σχέδιο της ΑΑΔΕ για τις πληρωμές – Χιαστοί έλεγχοι και μετά επιδοτήσεις

Τη διαβεβαίωση ότι οι αγροτικές πληρωμές θα συνεχιστούν χωρίς προβλήματα έδωσαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής σε συνέντευξη Τύπου, την Τρίτη 12 Μαΐου στα κεντρικά κτήρια της Ανεξάρτητης Αρχής στην οδό Πειραιώς.

Μιλώντας για τις πληρωμές τόσο ο υπουργός όσο και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, υπογράμμισαν ότι το πρώτο τετράμηνο του 2026, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου, καταβλήθηκαν 258,7 εκατ. ευρώ σε 165.704 δικαιούχους, ενώ για τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές ύψους 297 εκατ. ευρώ, κυρίως για τα Οικολογικά Σχήματα, ενώ τον Ιούνιο προβλέπονται πληρωμές 509,5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο δεν έγινε ξεκάθαρο ποια Οικολογικά Σχήματα θα πληρωθούν τον Μάιο και ποια έως το τέλος Ιουνίου. Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του έτους εκτιμάται ότι θα φτάσει σε πληρωμές ύψους 1,065 δισ. ευρώ σημείωσε ο κ. Πιτσιλής.

Το β΄ εξάμηνο οι πληρωμές αναμένονται να κινηθούν στο 1,166 δισ. ευρώ, με σημαντικές πληρωμές τον Νοέμβριο (προκαταβολή βασικής ενίσχυσης, των βιολογικών, των σπάνιων φυλών και του Κομφούζιου) και τον Δεκέμβριο, με την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και την καταβολή της αναδιανεμητικής ενίσχυσης, της ενίσχυσης των γεωργών νεαρής ηλικίας και της εξισωτικής αποζημίωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο νέο μοντέλο ελέγχων, το οποίο ακολουθεί τη μεθοδολογία της ΑΑΔΕ με τον κ. Πιτσιλή να σημειώνει ότι φέτος ξεκίνησαν νωρίτερα και είναι περισσότεροι. Ενδεικτικά, για την ΕΑΕ 2025 το δείγμα των επιτόπιων ελέγχων ζωικού κεφαλαίου ανήλθε σε 4.697 ΑΦΜ, από τα οποία έως τις 30 Απριλίου 2026 είχαν ολοκληρωθεί 4.687, δηλαδή ποσοστό 99,8%. Το χρονοδιάγραμμα της καταβολής των επιδοτήσεων, εξάλλου, θα συμβαδίζει και με την εξέλιξη των «χιαστί ελέγχων» από τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ. Δηλαδή ελεγκτές από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για παράδειγμα, θα κάνουν ελέγχους στην Περιφέρεια Κρήτης.

Με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν αναφορικά με το κομμάτι των πληρωμών επιδοτήσεων προ βλέπονται τα εξής:

Πληρωμές Μαΐου:

Οικολογικά Σχήματα και Συνδεδεμένες: 295,551 εκατ. σε 160.000 δικαιούχους

Εκκρεμότητες 2018: 1,5 εκατ. σε 1.000 δικαιούχους

Σύνολο: 297.051 εκατ. σε 161.000 δικαιούχους.

Πληρωμές Ιουνίου:

Δάσωση και Νιτρορύπανση (Ενστάσεις) Ανειλημμένες – 2025: 15,3 εκατ. σε 14.180 δικαιούχους

Κομφούζιο – 2025: 4 εκατ. σε 11.400 δικαιούχους

Εξισωτική – Σπάνιες Φυλές (Αυτόχθονες) – Βιολογικά 2025: 68,5 εκατ. σε 26.305 δικαιούχους

Ευζωία Χοίρων – Ανειλημμένες – 2024 και 2025: 16 εκατ. σε 105 δικαιούχους

Βασική – Αναδιανεμητική – Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας (Young) – Συνδεδεμένες – Οικολογικά 2025: 397,2 εκατ. σε 390.000 δικαιούχους

ΜΝΑ (Μικρά Νησιά Αιγαίου) 2025: 8,5 εκατ. σε 35.900 δικαιούχους

Σύνολο Ιουνίου: 509,5 εκατ. σε 477.890 δικαιούχους

Αθροιστικά Μάιο και Ιούνιο θα πληρωθούν 807 εκατ. ευρώ και στο α’ εξάμηνο στο 2026 1,065 δισ. ευρώ

Πληρωμές Β’ εξαμήνου 2026

Ιούλιος 2026

Μ23 – Φυσικές Καταστροφές 2024 (Συμπληρωματική)

Βιολογικά Αγροπεριβαλλοντικά Δάσωση Νιτρορύπανση 2024

Εξισωτική Σπάνιες Φυλές Βιολογικά Κομφούζιο 2024

Βασική Ενίσχυση Αναδιανεμητική Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας (Young)

Συνδεδεμένα καθεστώτα 2024

Σύνολο Ιουλίου: 42,2 εκατ. σε 158.810 δικαιούχους

Σεπτέμβριος 2026

Βασική – εκκρεμότητες 2019: 2 εκατ. σε 1.000 δικαιούχους

Οκτώβριος 2026

Οικολογικά Σχήματα 2024

Σπάνιες Φυλές (Αυτόχθονες), Βιολογικά, Κομφούζιο 2025

Τομεακά: Προώθηση, Οπωροκηπευτικά, Οινοποιία, Αμπελώνες, Μελισσοκομία

Βασική Ενίσχυση, Αναδιανεμητική, Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (Young), Συνδεδεμένα Καθεστώτα (εκκαθάριση Οικονομικού Έτους 2026) 2024

Σύνολο Οκτωβρίου: 75,6 εκατ. σε 61.450 δικαιούχους.

Νοέμβριος 2026

Εκκρεμότητες 2020 και 2021

Προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης 2026

Προκαταβολή Σπάνιες Φυλές (Αυτόχθονες, Βιολογικά, Κομφούζιο) 2026

Σύνολο: 491 εκατ. ευρώ

Δεκέμβριος 2026

Εξόφληση Βασικής Ενίσχυσης – 2026

Αναδιανεμητική – 2026

Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας ( Young) – 2026

Εξισωτική – 2026

Σύνολο Δεκεμβρίου: 555 εκατ. ευρώ σε 1,156 εκατ. δικαιούχους.

Συνολικά στο β’ εξάμηνο θα καταβληθούν 1,166 δισ. ευρώ σε 2,617 εκατ. δικαιούχους, ενώ στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα πληρωθούν 2,231 δισ. ευρώ σε 3.422.190 δικαιούχους. Οι μοναδικοί δικαιούχοι που θα πληρωθούν εντός του 2026 εκτιμώνται σε 600.000.