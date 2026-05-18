Γεωτεχνικοί: Η κρίση ρευστότητας επιδεινώνεται με την καθυστέρηση στο ΟΣΔΕ

«Πέρσι στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΣΣ-ΚΑΠ 2023-2027 ο εκπρόσωπος της DG AGRI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Καλίνης, είχε θέσει ως προτεραιότητα στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να ξεκινήσει το ΟΣΔΕ του 2026 στις αρχές της άνοιξης και του είχαν απαντήσει “ναι, θα γίνει”. Προχτές, ο κ. Πιτσιλής και ο κ. Σχοινάς μάς είπαν ότι το ΟΣΔΕ του 2026 θα ανοίξει για δηλώσεις στα μέσα Ιουνίου». Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), Μενέλαος Γαρδικιώτης, έθεσε, σε εκδήλωση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την Πέμπτη 14 Μαΐου, τον πυρήνα του προβλήματος, που αντιμετωπίζει ο ευρύτερος πρωτογενής τομέας, και οφείλεται στη λογοδοσία της κυβέρνησης και των αξιωματούχων της τόσο απέναντι στους αγρότες και τους γεωτεχνικούς όσο και απέναντι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

«Δεν είναι όλοι μέρος του προβλήματος»

Κεντρικό σημείο όλων των τοποθετήσεων των εκπροσώπων των γεωτεχνικών ήταν το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ο κλάδος τους στοχοποιήθηκε, λόγω των δικογραφιών που ενέπλεκαν συγκεκριμένα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων «τσουβαλιάζοντας ολόκληρο τον κλάδο», με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται αυτό ως δικαιολογία για υποβάθμιση του θεσμικού ρόλου του ΓΕΩΤΕΕ και των άλλων φορέων. Χαρακτηριστικά, ο κ. Γαρδικιώτης είπε: «Δεν είναι όλοι μέρος του προβλήματος. Πρώτοι είπαμε ότι πρέπει να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι. Τρεις φορές ζητήσαμε συνάντηση με τον διοικητή της ΑΑΔΕ και ακόμα τίποτα».

Δομική κρίση

Αν και αναφέρθηκαν από όλους, μία πολύ περιεκτική απαρίθμηση των προβλημάτων του κλάδου έγινε από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Γεωπόνων, Τάσο Μπινιάρη:

Έλλειψη ρευστότητας, λόγω καθυστέρησης πληρωμών επιδοτήσεων (σ.σ. άνω του 1 δισ. ευρώ)

Παρατεταμένη οικονομική πίεση τα τελευταία χρόνια

Δομική κρίση ρευστότητας, λόγω υψηλού κόστους καυσίμων, εφοδίων κ.ά.

Δημογραφική γήρανση του αγροτικού πληθυσμού

Παράλληλα, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα πρόσθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία και απορρέουν από το ξέσπασμα των διαδοχικών επιζοωτιών.

Από την πλευρά του, ο κ. Γαρδικιώτης στάθηκε αρκετά στο ζήτημα των ανειλημμένων υποχρεώσεων του προηγούμενου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), οι οποίες ανέρχονται σε 500 εκατ. ευρώ εκ των οποίων, είπε, «τα μισά είναι ελεγμένα και πρέπει να πληρωθούν από την ΑΑΔΕ και τα άλλα μισά δεν έχουν ακόμα ελεγχθεί και θα πρέπει πρώτα να οριστεί ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, στη συνέχεια να ελεγχθούν και μετά να πληρωθούν».

Συμπληρώνοντας στο ζήτημα του χρηματοδοτικού κενού στον κλάδο, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωπόνων (ΠΟΣΓ), Χρήστος Παναγούλης, είπε ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε έναν διπλό εγκλωβισμό επενδυτών και γεωτεχνικών μεταξύ του παλιού και του νέου ΠΑΑ. Τα καταστήματα αγροεφοδίων είναι ο κρίσιμος κρίκος της πρωτογενούς παραγωγής που υφίσταται μείωση ρευστότητας και αύξηση λειτουργικού κόστους. Οι καθυστερημένες πληρωμές είναι το κεφάλαιο κίνησης, που λείπει από ολόκληρη την αγορά».

Η «συστημική εμπλοκή» του 2022

Για το ίδιο θέμα, ο πρόεδρος της ΠΕΦΑΣΥ (Πανελλήνια Ένωση Φορέων Αγροτικών Υπηρεσιών), Δημήτρης Ντογκούλης, πρόσθεσε ότι «το πρόβλημα είναι μια συστημική εμπλοκή που σήμερα φράκαρε κι έφτασε να λείπουν 920 εκατ. ευρώ από την αγορά. Το 2022 έγινε μια αλλαγή στο ΟΣΔΕ, η οποία δεν ήταν έτοιμη να λειτουργήσει και να προχωρήσει». Και έκλεισε λέγοντας ότι «τον Ιούλιο θα δουν στην ΑΑΔΕ ότι δεν θα λειτουργήσει η νέα πλατφόρμα από το gov.gr και θα ζητήσουν από εμάς τα ΚΥΔ να “βάλουμε πλάτη”, για να γίνουν οι αιτήσεις των αγροτών».

Όλοι οι παραπάνω φορείς, μαζί και με τον νεοσύστατο Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Farm Advisors) και τον πρόεδρό του, Γιάννη Καραστέργιο τάχθηκαν υπέρ μίας κοινής πρωτοβουλίας –σε πρώτη φάση– να συναντηθούν θεσμικά με τη διοίκηση της ΑΑΔΕ και την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και σε δεύτερη φάση να θέσουν δημόσια τα ζητήματα που απασχολούν τόσο τους αγρότες όσο και τους γεωτεχνικούς.