Επανεκκίνηση πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Βιολογικά του 2022

Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, λόγω των εκτεταμένων διασταυρώσεων, δίνεται επιτέλους σήμερα το σήμα της επανεκκίνησης των πληρωμών στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενόψει και της παρουσίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και, βέβαια, εκτός απροόπτου, σήμερα λίγο μετά το μεσημέρι θα δοθεί η εντολή στην τράπεζα για την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων της προκήρυξης του 2022 για το πρόγραμμα ενίσχυσης της Βιολογικής Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας (έτος ενίσχυσης 2024).

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «ΥΧ», το σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ «έτρεξε» με επιτυχία την Τετάρτη και την Πέμπτη, οπότε δόθηκε το «πράσινο φως», για να γίνει η τελική πληρωμή στους δικαιούχους του προγράμματος. Το συνολικό ποσό του υπολοίπου ενίσχυσης (30%) για τα βιολογικά του ’22 είχε προϋπολογιστεί στα 60 εκατ. ευρώ και κατανέμεται σε 55 εκατ. ευρώ για βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και 5 εκατ. ευρώ περίπου για τη βιολογική μελισσοκομία. Δεν αποκλείεται –μετά και την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων– το συνολικό ποσό να είναι μειωμένο, καθώς το σύστημα είτε θα «πετάξει έξω» κάποιους είτε θα αφήσει εκκρεμότητες για περαιτέρω έλεγχο.

Σε κάθε περίπτωση, για όλο τον Σεπτέμβριο και μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, που κλείνει το ισοζύγιο πληρωμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει συσσωρευτεί ένας ασυνήθιστα μεγάλος όγκος πληρωμών και ελεγκτικού έργου στις πλάτες των εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται ίσως για το δυσκολότερο καλοκαίρι και τον πιο βαρυφορτωμένο Σεπτέμβρη από συστάσεως του Οργανισμού.

Επιγραμματικά, να αναφέρουμε ότι εκκρεμούν –όπως κατά προτεραιότητα μας τα θέτουν και οι αναγνώστες της εφημερίδας– το νέο πρόγραμμα Βιολογικών Προϊόντων (φυτική παραγωγή-αιτήσεις Ιουνίου 2025), το Μέτρο 23, οι ειδικές ενισχύσεις για αγορά ζωοτροφών, το πρόγραμμα διατήρησης αυτόχθονων φυλών (2025), καθώς και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, που απαιτούν διασταύρωση με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δε σύστημα των δηλώσεων ΟΣΔΕ «έκλεισε» τυπικά στις 29 Αυγούστου, αλλά παραμένει ανοιχτό για την προσθήκη του ΑΤΑΚ μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα καθυστερήσουν και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για την προκαταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων του 2025 από το ΣΣ ΚΑΠ, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να πληρωθούν λίγο πριν από την 28η Οκτωβρίου.