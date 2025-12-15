Αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2026 η δίκη δύο αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας

Αναβλήθηκε για τις 14 Οκτωβρίου 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά δύο αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, οι οποίοι κατηγορούνται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Από νωρίς το μεσημέρι, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκαν στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τη συμβολική παρουσία τρακτέρ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους δύο συναδέλφους τους.

Οι συγκεντρωμένοι τόνισαν ότι η παρουσία τους συνδέεται με την αντίθεσή τους στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων και με το αίτημα να αποσυρθούν οι διώξεις σε βάρος αγροτών που συμμετέχουν στον αγώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ