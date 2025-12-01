Πλήθος αγροτών έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας – Ζητούν απελευθέρωση των συναδέλφων τους

Πλήθος αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου πριν από λίγη ώρα μεταφέρθηκαν οι δύο συλληφθέντες, ζητώντας την απελευθέρωση των τριών συλληφθέντων συναδέλφων τους.

Η μεταγωγή τους έγινε την ώρα που οι συγκεντρωμένοι αγρότες βρίσκονταν στην μπροστινή πλευρά του Δικαστικού Μεγάρου, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Οι κατηγορίες που αναμένεται να απαγγελθούν περιλαμβάνουν βία, αντίσταση κατά των αρχών και φθορά ξένης περιουσίας.

Ένας από τους συλληφθέντες είναι ο αγρότης και συνδικαλιστής, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

