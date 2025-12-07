Λάρισα: Γεωργία και κτηνοτροφία σε δομική κρίση

Τα βαθύτερα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και οι ρεαλιστικές λύσεις για την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια ημερίδας, με θέμα «Τροφική παραγωγή σε δομική κρίση: Προκλήσεις, λύσεις και προοπτικές», που πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΩΤΕΕ (σ.σ. Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας) στη Λάρισα.

Την ημερίδα, που διοργάνωσε το δίκτυο «Ο Ελληνικός Κόσμος στον 21ο Αιώνα», παρακολούθησαν γεωπόνοι, κτηνοτρόφοι, παραγωγικοί φορείς, καθώς και πανεπιστημιακοί. Κατά τη διάρκειά της, παρουσιάστηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην τροφική παραγωγή και ο τρόπος με τον οποίο ενέργεια, νερό και τρόφιμα συνδέονται μεταξύ τους, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο πλέγμα προκλήσεων.

Έγινε, επίσης, εκτενής αναφορά στις δυνατότητες που προσφέρει η κυκλική οικονομία, με παραδείγματα από την ελληνική αγορά που δείχνουν πώς η αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων μπορεί να δώσει λύσεις στα σημερινά δομικά προβλήματα.

Η δεύτερη συνεδρία ήταν αφιερωμένη στην ελληνική κτηνοτροφία και στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η συζήτηση ξεκίνησε με προβολή βίντεο για τη μετακινούμενη κτηνοτροφία και συνεχίστηκε με αναλύσεις ειδικών, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε ζητήματα βιωσιμότητας, κόστους παραγωγής και προοπτικών ανάπτυξης. Με τη συμμετοχή παραγωγικών φορέων επιχειρήθηκε η διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης στον κλάδο.

Η τρίτη συνεδρία εστίασε στη γεωργία και στο πώς η ελληνική παραγωγή βρίσκεται σε σημείο καμπής. Με τη συμβολή του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, οι ομιλητές ανέλυσαν τις τρέχουσες τάσεις και τα προβλήματα του τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή βάμβακος, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της θεσσαλικής οικονομίας.

Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίας, αναζητήθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις αλυσίδες αξίας, στην αγορά και στο κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να ενισχυθoύν η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών, παρουσιάστηκε σύνοψη των βασικών προβλημάτων και των εφαρμόσιμων λύσεων που προέκυψαν μέσα από τον διάλογο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσο συντονισμό, επενδύσεις στις υποδομές και ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.