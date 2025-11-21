Μελισσοκομική γιορτή στη Λάρισα: Κάλεσμα παραγωγών στους καταναλωτές να στηρίξουν τον μελισσοκομικό κλάδο

Μια… γλυκιά γιορτή στήθηκε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, όπου ο Σύλλογος Μελισσοκόμων Λάρισας, σε συνεργασία με τον δήμο, πραγματοποιεί τη «Μελισσοκομική γιορτή 2025», που θα διαρκέσει έως και σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.

Η γιορτή αποτελεί έναν θεσμό που τιμά τον κόπο των μελισσοκόμων και την ανεκτίμητη προσφορά της μέλισσας στο περιβάλλον και τη διατροφή μας. Στόχος είναι η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της μελισσοκομίας και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από τη φροντίδα της φύσης. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα μελιού, γύρης και βασιλικού πολτού, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά τους παραγωγούς και τις τεχνικές της μελισσοκομίας.

Η γιορτή διοργανώνεται από τη νέα διοίκηση του Συλλόγου Μελισσοκόμων, με τον Κώστα Καλαπούτη, ο οποίος επέστρεψε στην ηγεσία του συλλόγου μετά από ένα μικρό διάλειμμα, να τονίζει την αναγκαιότητα εξωστρέφειας του συλλόγου και άμεσης επαφής του καταναλωτή με τον παραγωγό. «Θέλουμε να ενημερώσουμε τον καταναλωτή για τα οφέλη του μελιού, αλλά και για τις παγίδες που κρύβει η πώληση του προϊόντος από πλανόδιους πωλητές. Μια μέση τιμή πώλησης του μελιού στην έκθεση είναι τα 10 ευρώ – αναλόγως της ποικιλίας. Υπάρχει ζήτηση και ενδιαφέρον ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων και αυτό μας ικανοποιεί και μας χαροποιεί. Θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι οποιαδήποτε τιμή του μελιού κάτω από τα 8 ευρώ εγκυμονεί κινδύνους ως προς τη γνησιότητά του, διότι τόσο είναι το κόστος παρασκευής και τυποποίησης», τονίζει.

Και προσθέτει: «Η μελισσοκομία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, μετά τις ζημιές που υπέστη από τις καιρικές συνθήκες, αλλά και την κλιματική αλλαγή, γι’ αυτό και ο κόσμος οφείλει να στηρίξει τον μελισσοκόμο στην προσπάθεια που κάνει να προσφέρει στην κοινωνία και στο περιβάλλον».