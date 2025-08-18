Ανέστειλαν την προγραμματισμένη για σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ

Ανέστειλαν προσωρινά την προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είχαν προκηρύξει για σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου στην Κομοτηνή, οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι της ΑΜ-Θ, μετά από την υπαναχώρηση του ΥΠΑΑΤ και υιοθέτησης της πρότασης τους, για κάλυψη των μηνών από Ιούλιο έως Δεκέμβριο του 2024, των ζωοτροφών για τα έγκλειστα ζώα τους.

«Το ΥΠΑΑΤ διορθώνει μία από τις αδικίες στην κατανομή της αποζημίωσης μέσω «de minimis», που το ίδιο δημιούργησε. Οι αιγοπροβατοτρόφοι που σφαγιάσθηκαν τα ζώα τους λόγω ζωονόσων μετά τον Ιούλιο του 2024, δικαιούνται τελικά την αποζημίωση για τις ζωοτροφές, λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού των ζώων.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αναμένουμε άμεσα διορθωτικές κινήσεις από το ΥΠΑΑΤ, για όλα τα θέματα που έχουμε θέσει εγγράφως μέχρι σήμερα», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Κτηνοτρόφοι της ΑΜ-Θ.

Πηγή: ertnews.gr