Αναστέλλουν τη διαμαρτυρία, αλλά παραμένουν σε επιφυλακή οι κτηνοτρόφοι της ΑΜ-Θ

Μετά από έντονες αντιδράσεις και πιέσεις των Κτηνοτροφικών Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) προχώρησε σε διόρθωση μίας από τις αδικίες που είχαν προκύψει στην κατανομή της ενίσχυσης μέσω του προγράμματος «de minimis».

Σύμφωνα με το χθεσινό Δελτίο Τύπου του υπουργείου, οι αιγοπροβατοτρόφοι των οποίων τα κοπάδια σφάχτηκαν λόγω ζωονόσων μετά τον Ιούλιο του 2024, θα λάβουν τελικά την αποζημίωση για τις ζωοτροφές, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με υποχρεωτικό εγκλεισμό των ζώων τους.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τους Κτηνοτροφικούς Συλλόγους της ΑΜ-Θ να αναστείλουν προσωρινά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είχαν προγραμματίσει για τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στην Κομοτηνή.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους, παραμένουν σε επαγρύπνηση και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αναμένοντας από το ΥΠΑΑΤ άμεσες διορθωτικές κινήσεις και για τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν θέσει εγγράφως έως σήμερα.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου των κτηνοτροφικών συλλόγων:

Με το χθεσινό του Δελτίο τύπου, το ΥΠΑΑΤ διορθώνει μία από τις αδικίες στην κατανομή της αποζημίωσης μέσω «de minimis», που το ίδιο δημιούργησε.Οι αιγοπροβατοτρόφοι που σφάχτηκαν τα ζώα τους λόγω ζωονόσων μετά τον Ιούλιο του 2024, δικαιούνται τελικά την αποζημίωση για τις ζωοτροφές, λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού των ζώων.

Οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι της ΑΜ-Θ, μετά από την υπαναχώρηση του ΥΠΑΑΤ και υιοθέτησης της πρότασης μας, αναστέλλουμε προσωρινά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είχαμε προκηρύξει για τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στην Κομοτηνή.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αναμένουμε άμεσα διορθωτικές κινήσεις από το ΥΠΑΑΤ, για όλα τα θέματα που έχουμε θέσει εγγράφως μέχρι σήμερα.

ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΜ-Θ