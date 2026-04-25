Ανησυχία από την εμφάνιση νεκρών ψαριών στη λίμνη Παμβώτιδα

Έντονη ανησυχία στους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους τοπικούς φορείς των Ιωαννίνων προκαλεί το τελευταίο διάστημα η εμφάνιση νεκρών ψαριών στη λίμνη Παμβώτιδα.

Ο δήμος Ιωαννιτών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έθεσε σε εφαρμογή σειρά ενεργειών για τη διερεύνηση του φαινομένου και την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος, καθώς η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα επικοινωνία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) του ΥΠΕΝ, ενώ κλιμάκιο προχώρησε σε αυτοψία στην περιοχή και σε λήψη δειγμάτων, τα οποία αναμένεται να υποβληθούν σε τοξικολογικές αναλύσεις.

Επισημαίνεται ότι άμεσα κινητοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου, η οποία σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς προχώρησε στη συλλογή δειγμάτων ψαριών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των αιτιών του φαινομένου.

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες η Μονάδα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, την Περιφέρεια Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΕΛΚΕΘΕ, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών και την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας και της βιοποικιλότητάς της.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό αφορά συγκεκριμένο είδος ψαριού, γνωστό ως «πεταλούδα». Πιθανολογείται ότι το φαινόμενο οφείλεται σε κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο αναπαραγωγής. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Επισημαίνεται ότι για την αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών κινητοποιήθηκε ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Νήσου, ο οποίος προχώρησε στην απομάκρυνση των νεκρών ψαριών από τη λίμνη, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διατήρηση της εικόνας της περιοχής.

Ο δήμος Ιωαννιτών διαβεβαιώνει ότι παραμένει σε συνεχή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, υπογραμμίζοντας πως θα υπάρξει πλήρης και τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών μόλις ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση του φαινομένου.

Αιχμές για ολιγωρία από την αντιπολίτευση

Στο μεταξύ έντονα αντιδρούν οι τοπικοί φορείς της αντιπολίτευσης αφήνοντας αιχμές για καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση του φαινομένου της εμφάνισης νεκρών ψαριών στη λίμνη Παμβώτιδα.

«Έχουμε πανεπιστήμιο, έχουμε υπηρεσίες δημοτικές, περιφερειακές, κρατικές, απάντηση όμως δεν έχουμε» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη Δημοτική Οργάνωση Ιωαννίνων των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο.

Η αντιπολίτευση κάνει αναφορά επίσης και στον τρόπο απομάκρυνσης των νεκρών ψαριών, η οποία πραγματοποιείται όπως λένε κυρίως με πρωτοβουλία των ντόπιων ψαράδων, υπό την επίβλεψη του δήμου, επισημαίνοντας τα εξής: «Τα νεκρά ψάρια μαζεύονται με πρωτοβουλία των ντόπιων ψαράδων υπό την επίβλεψη του δήμου με όποιους κινδύνους μπορεί αυτό να συνεπάγεται για την υγεία τους αλλά και τη δημόσια υγεία καθώς δεν φαίνεται να εφαρμόζεται κανένα συγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο όπως θα έπρεπε! Επιπλέον διαπιστώνουμε ότι τα μέτρα είναι ελλιπή καθώς πολλά ακόμα νεκρά ψάρια εξακολουθούν να βρίσκονται ακόμη στην επιφάνεια της λίμνης πολλαπλασιάζοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης και την αρνητική εικόνα συνολικά. Ο δήμος προφανώς δεν διαθέτει εξοπλισμό αλλά ούτε και προσωπικό για να επιβλέπει και να εξυπηρετεί τις ανάγκες της λίμνης με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι πράγματι απαράδεκτη».

Σημειώνεται, τέλος, ότι εκτός από τα νεκρά ψάρια, πρόσφατα βρέθηκε νεκρή στην επιφάνεια της λίμνης και μια πάπια, προκαλώντας νέα ανησυχία. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη επιβαρυμένη εικόνα που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην λίμνη των Ιωαννίνων.