Ανησυχία για τα συνεχή φαινόμενα ρύπανσης στο λιμάνι του Βόλου

Συνεχίζονται με ανησυχητική συχνότητα τα περιστατικά ρύπανσης στο λιμάνι του Βόλου, τα οποία συνδέονται με το δίκτυο ομβρίων της ΔΕΥΑΜΒ. Το ζήτημα τέθηκε επί τάπητος σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, όπου ο υπεύθυνος λειτουργίας υποδομών της Επιχείρησης, Μ. Φαναριώτης, αναγνώρισε την ύπαρξη του προβλήματος.

Όπως ανέφερε, η βασική αιτία εντοπίζεται σε ασυνείδητους πολίτες ή επαγγελματίες που απορρίπτουν στο δίκτυο ομβρίων επικίνδυνες ουσίες και απόβλητα. Μέσω των αγωγών, τα υλικά αυτά καταλήγουν στη θαλάσσια περιοχή, επηρεάζοντας σημεία όπως το Τελωνείο, το Πανεπιστήμιο και την περιοχή της οδού Τοπάλη.

Εκπρόσωποι του Λιμεναρχείου επισήμαναν ότι τα καταγεγραμμένα περιστατικά ρύπανσης κατά το 2025 ήταν σημαντικά αυξημένα σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Παρά την παραδοχή του προβλήματος, δεν παρουσιάστηκε συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης, με τον κ. Φαναριώτη να επαναλαμβάνει ότι το φαινόμενο οφείλεται κυρίως στην ανεξέλεγκτη απόρριψη ακαθαρσιών, χρωμάτων και πετρελαιοειδών στο δίκτυο.

Από την πλευρά της Περιφέρειας, ο αντιπεριφερειάρχης Φώτης Λαμπρινίδης κάλεσε τη ΔΕΥΑΜΒ να αναζητήσει πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες πόλεις με καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον. Παράλληλα, η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΟΛΒ υπογράμμισε ότι οι μετρήσεις καταδεικνύουν παρουσία αστικών λυμάτων στη θάλασσα.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς συγκεκριμένες αποφάσεις, με κοινή διαπίστωση την ανάγκη άμεσων πρωτοβουλιών από τη ΔΕΥΑΜΒ, ώστε να περιοριστεί και τελικά να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρύπανσης στο λιμάνι.

Πηγή: ertnews.gr