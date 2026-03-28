Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο «Plan4Cold»

Τοπικά σχέδια βιώσιμης θέρμανσης και ψύξης προωθούν οι δήμοι Θέρμης και Αμπελοκήπων–Μενεμένης στην Κεντρική Μακεδονία, στο πλαίσιο του έργου «Plan4Cold», που απέσπασε ευρωπαϊκή διάκριση. Μέσω των σχεδίων αυτών δρομολογείται η λειτουργία, στις περιοχές αυτές, πιο αποδοτικών και περιβαλλοντικά φιλικών ενεργειακών συστημάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο εταιρικό σχήμα του έργου, την Ελλάδα εκπροσωπεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Το έργο επιπλέον ξεχωρίζει στη νέα δημοσίευση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των έργων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα LIFE στη μετάβαση της Ευρώπης σε καθαρές μορφές ενέργειας, από τη στρατηγική έως την πρακτική εφαρμογή.

«Η συμμετοχή μας στο Plan4Cold μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε μία από τις πιο επείγουσες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, με επιστημονικά άρτιο και συνεργατικό τρόπο. Η υιοθέτηση του τοπικού σχεδίου βιώσιμης θέρμανσης και ψύξης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον Δήμο Αμπελοκήπων–Μενεμένης προς ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό ενεργειακό μέλλον», επισημαίνει σε δηλώσεις του ο δήμαρχος, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Τα οφέλη

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες, το έργο Plan4Cold δεν αποτελεί απλά ένα τεχνικό και συμβουλευτικό έργο, αλλά ωφελεί άμεσα τους πολίτες και βελτιώνει την καθημερινότητά τους. Οι κάτοικοι αναμένεται να επωφεληθούν από τον ενεργειακό σχεδιασμό των κτηρίων μέσω της βελτίωσης της θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των κτηρίων, αλλά και της εξοικονόμησης χρημάτων για θέρμανση και ψύξη. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών στην κατάρτιση των σχεδίων, για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι ανάγκες όλων.

Στο έργο Plan4Cold, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, συμμετέχουν 15 εταίροι από επτά χώρες (Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Κροατία, Βέλγιο και Ιταλία) με επικεφαλής εταίρο τον Οργανισμό Ενέργειας Πορτογαλίας ADENE. Με ορίζοντα υλοποίησης την τριετία 2024-2027, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιώσιμη ψύξη-θέρμανση, υποστηρίζοντας στην πράξη τοπικές αρχές και φορείς υλοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο «Plan4Cold» παρουσιάζεται ανάμεσα στα 28 έργα του υποπρογράμματος LIFE για τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια (Clean Energy Transition), που συμβάλλουν στην ενίσχυση του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης και της υλοποίησης βιώσιμων ενεργειακών λύσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.