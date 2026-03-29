Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Διεκδικεί έργα υποδομών μέσω LEADER

Την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, επιδιώκει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας Κρήτης, με ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 που αφορά στη στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη δημοτική επιτροπή.

Οι προτάσεις που υπεβλήθησαν αφορούν τα εξής:

Ανάπλαση οικισμών του δήμου

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών

Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών των παιδικών σταθμών

Εκσυγχρονισμός και συντήρηση αθλητικών υποδομών

Δημιουργία Περιπτέρου Υποδοχής – Πληροφόρησης στη Λίμνη Λιβάδα Θραψανού και

Εγκατάσταση συστήματος διευκόλυνσης ΑμεΑ στο Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού.

«Οι προτάσεις που καταθέσαμε αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναβάθμισης του δήμου μας, επενδύοντας στους οικισμούς μας, στις παιδικές και αθλητικές υποδομές, στην προσβασιμότητα για όλους», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.