Σύσταση έδρας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΠΕΔ-ΚΜ

Τη συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη σύσταση έδρας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποφάσισε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) μετά από σχετική πρόταση του πρώην δημάρχου Νάουσας, καθηγητή του ΑΠΘ και προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Νικόλαου Καρανικόλα.

Η έδρα θα έχει ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου επιστημονικής γνώσης, εφαρμοσμένης έρευνας, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και θεσμικής υποστήριξης στον τομέα αυτό, με έμφαση στη σύνδεση της χωρικής διάστασης των δημόσιων πολιτικών με τη λειτουργία και τον ρόλο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης επισήμανε ότι η Ένωση αποφάσισε «να δωρίσει μια έδρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), την οποία θα χρηματοδοτεί κάθε χρόνο. Είναι μια έδρα που έχει να κάνει με τη μελέτη της ανάπτυξης και της χωροταξίας των πόλεων, θέμα που είναι απολύτως συναφές με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των δήμων».

Από την πλευρά του ο πρώην δήμαρχος Νάουσας, καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, Νικόλας Καρανικόλας τόνισε: «Πρόκειται για την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής αναπτυξιακής και ακαδημαϊκής υποδομής που γεννιέται αυτές τις ημέρες. Στα επόμενα μας βήματα είναι η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας».