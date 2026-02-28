Στο στόχαστρο του Ευρωκοινοβουλίου οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Νέα μέτρα για την προστασία των Ευρωπαίων αγροτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αγοραστών αγροτικών προϊόντων, εγκρίθηκαν την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Με 555 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 26 αποχές, οι ευρωβουλευτές έδωσαν το τελικό «πράσινο φως» υποχρεώνοντας, ουσιαστικά, τις εθνικές αρχές να συνεργάζονται στα ζητήματα των αθέμιτων πρακτικών, με στόχο τη διασφάλιση δίκαιης αμοιβής για τους αγρότες σε ότι αφορά τα προϊόντα τους. Μεταξύ των στόχων, είναι και η πρόληψη περιπτώσεων διασυνοριακών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που βλάπτουν τους αγρότες και τους μικρούς παραγωγούς. Ενώ, τέτοιες περιπτώσεις θα διερευνώνται και θα τιμωρούνται, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου.

Ουσιαστικά αυτά που περιλαμβάνουν είναι: ανάληψη πρωτοβουλιών από τα κράτη-μέλη για τον τερματισμό διασυνοριακών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, προστασία των αγροτών εντός κι εκτός ΕΕ, αλλά και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών για τον συντονισμό των δράσεων.

«Στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα: οι αγρότες δεν θα είναι πλέον αναγκασμένοι να υποκύπτουν στις αθέμιτες απαιτήσεις και συμπεριφορές των μεγάλων αγοραστών και εμπόρων λιανικής. Σήμερα, η Ευρώπη αποδεικνύει ότι μπορεί να ακούει και να αναλαμβάνει δράση. Στεκόμαστε στο πλευρό εκείνων που χρειάζονται την περισσότερη στήριξη, ενισχύοντας την προστασία των μικρών παραγωγών και διασφαλίζοντας ό,τι διαθέτουμε μια δίκαιη, διαφανή και απαλλαγμένη από εκμετάλλευση, αγροδιατροφική αλυσίδα εφοδιασμού» σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο Ιταλός Σοσιαλιστής, Stefano Bonaccini, εισηγητής της δέσμης μέτρων, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία «ισχυρή νομοθετική πράξη οικονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης».

Καταπολέμηση των διασυνοριακών αθέμιτων πρακτικών με πρωτοβουλία των κρατών-μελών

Για να ενισχυθεί η προστασία των αγροτών, η νέα νομοθεσία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να παρεμβαίνουν αυτόματα και να σταματούν τέτοιες πρακτικές σε διασυνοριακό επίπεδο με δική τους πρωτοβουλία, χωρίς να απαιτείται καταγγελία παραγωγού. Μάλιστα, το νέο αυτό σύστημα θα αντικατοπτρίζει το καθεστώς προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων στην ενιαία αγορά.

Αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών από αγοραστές εκτός της ΕΕ

Για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της νομοθεσίας από αγοραστές, με τη μετακίνησή τους εκτός ΕΕ, οι νέοι κανόνες επιδιώκουν την προστασία των παραγωγών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των αγοραστών και από τρίτες χώρες. Για το λόγο αυτό, οι αγοραστές που εδρεύουν εκτός ΕΕ θα πρέπει να ορίσουν «υπεύθυνο επικοινωνίας αρμόδιο για την ΕΕ» σε περίπτωση που χρειαστεί να κινηθεί έρευνα εναντίον τους. Πρόσωπο, που θα αποτελεί το κύριο σημείο επαφής για τις αρμόδιες αρχές και θα υποχρεούται να διευκολύνει τις σχετικές έρευνες.

Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών

Το υφιστάμενο σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά -μεταξύ διοικήσεων σε διαφορετικά κράτη-μέλη- «επιστρατεύεται» για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, κάτι που επιτρέπει ο κανονισμός. Σκοπός της ανταλλαγής αυτής, όπως υπογραμμίζεται, είναι η αποτροπή και η εξασφάλιση γρήγορων και συντονισμένων αντιδράσεων.

Στα επόμενα βήματα είναι οι νέοι αυτοί κανόνες να περάσουν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για να τεθούν σε εφαρμογή 18 μήνες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.