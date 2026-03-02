Προειδοποίηση για κρίση στις αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ πριν τη νέα κρατική βοήθεια

Για σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες των ΗΠΑ, εν όψει της καταβολής μιας νέας κρατικής βοήθειας ύψους 12 δισ. δολαρίων προειδοποιούν πρώην αξιωματούχοι του USDA και κορυφαίος Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας της Γερουσίας, οι αγρότες υφίστανται μεγάλες απώλειες και πολλοί προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο να χάσουν μέρος του εισοδήματός τους για τέταρτο συνεχόμενο έτος.

Τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, το κόστος σπόρων, λιπασμάτων και άλλων εισροών αυξήθηκε σημαντικά, ενώ η αφθονία σιτηρών περιόρισε τα κέρδη των παραγωγών. Παράλληλα, οι εμπορικές εντάσεις, που προκλήθηκαν από την επανεκλογή του προέδρου Τραμπ, διατάραξαν τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, ενώ οι περιορισμοί στην εισροή εργατικού δυναμικού αύξησαν το κόστος εργασίας, αφήνοντας αρκετές σοδειές να σαπίζουν στα χωράφια.

Οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς αναγκάζουν τους παραγωγούς με περιορισμένη ρευστότητα να περιορίσουν τις εκτάσεις καλλιέργειας και την ποσότητα λιπασμάτων που αγοράζουν. Τραπεζίτες ανέφεραν σχεδόν 40% αύξηση στα νέα δάνεια λειτουργίας αγροκτημάτων το τέταρτο τρίμηνο του 2025, με μέσο μέγεθος δανείων αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.

Η έρευνα της Purdue University και της CME Group δείχνει ότι το ποσοστό των αγροτών που αναμένουν οικονομικές δυσκολίες τον επόμενο χρόνο αυξήθηκε στο 59% από 47%, ενώ εκείνοι που προβλέπουν εκτεταμένα προβλήματα στην αμερικανική γεωργία τα επόμενα πέντε χρόνια ανέβηκαν στο 46% από 24%.

Πρώην αξιωματούχοι τονίζουν ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επιβαρύνει περαιτέρω τους αγρότες, ενώ η κρατική βοήθεια των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων καλύπτει μόνο ένα μέρος των απωλειών τους. Ο κίνδυνος για εκτεταμένη κρίση στις αγροτικές περιοχές παραμένει, με την οικονομική ασφάλεια των παραγωγών να τίθεται υπό σοβαρή δοκιμασία.