Πράσινο φως από την Κομισιόν για προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur – Για «ασέβεια» κάνει λόγο ο Μακρόν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έδωσε το «πράσινο φως» για την εκκίνηση της διαδικασίας προσωρινής εφαρμογής της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών του Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη), μετά την επικύρωσή της από την Ουρουγουάη και τα αντίστοιχα βήματα της Αργεντινής. Η κίνηση αυτή γίνεται ενώ παραμένει εκκρεμής η προσφυγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με τη νομική βάση της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο σύμφωνα με τις προβλέψεις των Συνθηκών. Η Ουρουγουάη είναι η πρώτη χώρα του Mercosur που επικύρωσε τη συμφωνία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενεργοποίηση του σχετικού μηχανισμού.

«Χθες, η Ουρουγουάη και η Αργεντινή έγιναν οι πρώτες χώρες του Mercosur που επικύρωσαν τη συμφωνία… Όταν θα είναι έτοιμες, θα είμαστε έτοιμοι κι εμείς», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Παράλληλα τόνισε ότι τον Ιανουάριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας από την πρώτη επικύρωσή της από χώρα του Mercosur και πρόσθεσε ότι τις τελευταίες εβδομάδες είχε εντατικές συζητήσεις με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Βάσει αυτών, η Επιτροπή θα προχωρήσει τώρα στην προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας», κατέληξε η φον ντερ Λάιεν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μιλά για «δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur αποτελεί «μια δυσάρεστη έκπληξη» για τη Γαλλία, η οποία είχε αντιταχθεί σε αυτήν, και «ασέβεια» προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Για τη Γαλλία, αυτό αποτελεί έκπληξη, μια δυσάρεστη έκπληξη και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό είναι ασέβεια», δήλωσε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας Ρόμπερτ Γκολόμπ στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur, παρά τις ισχυρές επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί από τη Γαλλία.