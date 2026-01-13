Ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο για το ενδεχόμενο νέων αγροτικών κινητοποιήσεων

Την ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων εκφράζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος με αφορμή την ματαίωση της μιας προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών.

«Σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία δοκιμάζεται από διεθνείς αβεβαιότητες, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος λειτουργίας, η ανακύκλωση της έντασης και η απουσία θεσμικού διαλόγου δεν είναι απλώς αδιέξοδη επιλογή – είναι επικίνδυνη. Κάθε ημέρα αποκλεισμών, κάθε απειλή διακοπής της κυκλοφορίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταφράζεται σε πραγματικές απώλειες για χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζόμενους και πολίτες που δεν ευθύνονται για τη σύγκρουση.

Ο αγροτικός κόσμος έχει πραγματικά και διαχρονικά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα, όμως, δεν λύνονται με τελεσίγραφα, ούτε με πρακτικές που πλήττουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Από την άλλη πλευρά, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, με σοβαρότητα, σαφή χρονοδιαγράμματα και αξιόπιστες απαντήσεις» αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Μπρατάκος.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το ΕΒΕΑ καλεί και τις δύο πλευρές να προσέλθουν άμεσα σε ουσιαστικό, θεσμικό διάλογο και επεσήμανε: “χωρίς επικοινωνιακούς ελιγμούς, χωρίς ακραίες κινήσεις, χωρίς εκβιασμούς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο διάλογος είναι υποχρέωση σε μια δημοκρατική κοινωνία – όχι παραχώρηση. Η οικονομία και η κοινωνία δεν αντέχουν άλλη αβεβαιότητα. Η ευθύνη είναι συλλογική, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τώρα. Η χώρα χρειάζεται λύσεις, όχι νέους κύκλους έντασης που τελικά ζημιώνουν τους πάντες».