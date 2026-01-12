Andermatt Anthesis: Curatio® το μόνο εγκεκριμένο και αξιόπιστο θειασβέστιο

Το πολυθειούχο ασβέστιο (θειασβέστιο) μέσω της αλκαλικής του δράσης προκαλεί σαπωνοποίηση του κυτταρικού τοιχώματος των μυκήτων, επιτρέποντας τη βαθύτερη διείσδυση της δραστικής ουσίας και την παρεμπόδιση του μεταβολισμού τους, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα θειαφιού πάνω στη φυλλική επιφάνεια, προσφέροντας παρατεταμένη προληπτική και θεραπευτική δράση. Σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της δραστικής, είναι ότι δεν αφήνει υπολείμματα στους καρπούς, δεν οδηγεί στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας από τα παθογόνα και είναι απόλυτα συμβατή με τη βιολογική γεωργία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Curatio® 38 DC ξεχωρίζει ως το μοναδικό εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν με πολυθειούχο ασβέστιο 38% (β/ο) σε μορφή εναιωρηματοποιήσιμου συμπυκνώματος (DC), προσφέροντας στον παραγωγό μια αξιόπιστη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική λύση. Επιπλέον, η ποιότητα του διαλύματος αποτυπώνεται και στους 31,6° Baumé. Στην πράξη, όσο υψηλότεροι οι °Bé τόσο πιο δραστικό είναι το θειασβέστιο. Αντίθετα, τα μη εγκεκριμένα πολυθειούχα ασβέστια συχνά βγαίνουν σε χαμηλότερους βαθμούς Baumé, και η αποτελεσματικότητα/διάρκεια δράσης τους υπολείπεται.

Η καινοτόμος σύνθεσή του εξασφαλίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα στην έκπλυση από τις βροχοπτώσεις, επιτρέποντας σταθερή δράση ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες, όπου τα κλασικά μυκητοκτόνα επαφής χάνουν γρήγορα την αποτελεσματικότητά τους.

Το Curatio® 38 DC προσφέρει αξιόπιστο έλεγχο σημαντικών μυκητολογικών ασθενειών σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα και αμπέλι. Αξιοποιείται ιδιαίτερα στις προανθικές εφαρμογές, όπου στοχεύει στον έλεγχο των διαχειμαζουσών μορφών των παθογόνων και βοηθά στη μείωση της πίεσης προσβολών από την αρχή της περιόδου. Ενδεικτικά, στα μηλοειδή συστήνεται εφαρμογή πριν το στάδιο ρόδινης/λευκής κορυφής σε δόση 2,25Lt/στρ,με δυνατότητα επόμενων εφαρμογών έως 9 ανά 5 ημέρες σε δόση 1,2 λίτρα/στρ.. Στα πυρηνόκαρπα, επίσης στο στάδιο ρόδινης κορυφής σε δόση 2,4 lt/στρ., με δυνατότητα επαναλήψεων έως 3 ανά 5 ημέρες όπου απαιτείται με δόση 1,6 λίτρα/στρ.. Στο αμπέλι, η τοποθέτηση ξεκινά πριν την άνθηση με δόση 2 lt/στρ.και με δυνατότητα επόμενων εφαρμογών έως 3 ανά 5 ημέρες με δόση 1 lt/στρ..

Πάντα εφαρμογή σύμφωνα με την εγκεκριμένη ετικέτα/οδηγίες χρήσης.Το Curatio® 38 DC δεν είναι απλώς ένα ακόμη μυκητοκτόνο. Είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο φυτοπροστασίας που συνδυάζει αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και βιωσιμότητα, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας και στη διαρκή ανάγκη για ποιοτική και υγιή παραγωγή.