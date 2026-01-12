Ν. Κουτλιάμπας: Οι συνεταιρισμοί να μετεξελιχθούν σε εταιρείες, κρατώντας τα θετικά των οργανώσεων

Την πεποίθηση ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους, όπως τις ξέραμε μέχρι σήμερα, έχουν τελειώσει εξέφρασε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Νίκος Κουτλιάμπας, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια της περιφερειακής συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ για τη Δυτική Μακεδονία, που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη.

Στο ειδικό πάνελ με άλλους τρεις ομιλητές από τον πρωτογενή τομέα, ο κ. Κουτλιάμπας σημείωσε ότι «η κουβέντα που γίνεται και στον τομέα των συνεταιρισμών – και πανευρωπαϊκά – τα τελευταία χρόνια με τους συναδέλφους συνεταιριστές απ’ όλες τις χώρες, είναι ότι πιθανά ο κύκλος λειτουργίας των ενώσεων όπως έχει μέχρι τώρα, τελείωσε – έκλεισε. Ανοίγει κάτι άλλο και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε μπροστά στις εξελίξεις». «Μέχρι τώρα οι συνεταιρισμοί, στην καλύτερη, προωθούσαν τα προϊόντα των μελών τους. Πιστεύουμε ότι ένας συνεταιρισμός για να μετεξελιχθεί, θα πρέπει να μπορεί να σταθεί στην αγορά, πουλώντας τα πάντα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Θα πρέπει να μετεξελιχθεί σε μια εταιρεία, κρατώντας βέβαια όλα τα θετικά των οργανώσεων».

Στη συνέχεια, ο Στάθης Πασχαλίδης, Ιδρυτής της Pimenas και συνιδρυτής της Proud Farmers, ανάφερε: «Βλέπουμε τις εξελίξεις τι γίνεται με την απολιγνιτοποίηση. Θέλαμε να πατήσουμε πάνω εκεί. Σίγουρα μια ομάδα παραγωγών δεν μπορεί να σώσει την απολιγνιτοποίηση αλλά μπορεί να κάνει βιώσιμους και επιτυχημένους κτηνοτρόφους. Θέλουμε να κάνουμε μια θερμοκοιτίδα, να φέρουμε νέους να τους εκπαιδεύσουμε, ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα, να τους παραχωρήσουμε δωρεάν τα ζώα τους και μετά από 3 χρόνια να δημιουργήσουμε στην ουσία μια ομάδα παραγωγών που θα είναι βιώσιμοι και πετυχημένοι κτηνοτρόφοι». «Έχουμε κάνει και μια ενεργειακή κοινότητα για τα μέλη που είμαστε στην Proud Farm. Βέβαια, δεν προχώρησε ποτέ διότι δεν μας έδωσαν ούτε χώρο ούτε τίποτα και η έδρα μας είναι στον Άγιο Δημήτριο», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Κωτούλας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Οικονομικός Διευθυντής της «Προϊόντα Γης Βοΐου», τόνισε ότι «μια περιοχή σαν τη δική μας, για να μπορεί να έχει βιωσιμότητα ο πρωτογενής τομέας χρειάζονται 4 άξονες: α) Πρωτογενής, β) Σοβαρός δευτερογενής, γ) Brand περιοχής και δ) Υποδομές». Υπογράμμισε την ανάγκη «σταθερής ποσότητας και ποιότητας ώστε να μπορεί να σταθεί ένα εμπορικό πλάνο, συλλογικές οργανώσεις όπως συνεταιρισμοί, συνέργειες, ομάδες παραγωγών, αλλά και συμβολαιακή γεωργία ώστε να έρθει η πολυπόθητη μείωση του κόστους μέσα από κοινές λύσεις είτε αυτό είναι στο κομμάτι της γεωπονικής υποστήριξης είτε στην ενέργεια. Ουσιαστικά αυτό μπορεί να είναι ένα αντίδοτο στην ορεινότητα της περιοχής και στους μικρούς κλήρους».

Η Εύη Ζανδέ, Διπλωματούχος χημικός μηχανικός, MSc, PhD (c), Εκπρόσωπος Κτήματος Ζανδέ, επισήμανε ότι «η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι ανεπτυγμένη τουριστικά. Και για να είμαστε ειλικρινείς, είναι μια περιφέρεια η οποία δεν μπορεί να έχει μαζικό τουρισμό, αλλά εναλλακτικό και αυτό δεν είναι μειονέκτημα. Υπάρχει ο οινοτουρισμός, υπάρχει ο αγροτουρισμός κάποιοι θα πουν ότι υπάρχει και ο θρησκευτικός τουρισμός». Όπως είπε, στη Δυτική Μακεδονία «οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και αυτό είναι κι ένα πλεονέκτημα στο οποίο πρέπει να δώσουμε και έμφαση. Οι άνθρωποι, ο τόπος, η ποιότητα είναι αυτό που θα μπορέσει να μας ξεχωρίσει και να κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις και όχι απότομες, ούτως ώστε να υπάρχει και μια ισορροπία μετά και τη μετάβαση».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιάννης Σεραφείμ.