Κων. Λεονταράκης, πρόεδρος της ΟΜΣΕ: Άλυτα τα προβλήματα των μελισσοκόμων

«Η μελισσοκομία στέκεται όρθια και αυτό οφείλεται μόνο στην προσπάθεια του Έλληνα μελισσοκόμου», τόνισε από τη Λάρισα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων, Κωνσταντίνος Λεονταράκης, κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέλευσης των μελισσοκόμων της Λάρισας.

Ο κ. Λεονταράκης έκανε εκτενή αναφορά στα προβλήματα του κλάδου, σημειώνοντας ότι αυτά παραμένουν άλυτα, ενώ αναφέρθηκε και στην ενίσχυση μέσω του Μέτρου 23.

Όπως έγινε γνωστό, οι παραγωγοί που υπέστησαν πρωτοφανείς καταστροφές στις μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις τους (σμήνη, κυψέλες και εξοπλισμός) από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias, πέραν της αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην καταβολή των αποζημιώσεων, έλαβαν μειωμένα ποσά, ενώ παρατηρείται και αναντιστοιχία μεταξύ του κόστους αγοράς νέων κυψελών και της ενίσχυσης από το Μέτρο 23.

Προηγήθηκε απολογισμός δράσης από τον πρόεδρο του Συλλόγου Μελισσοκόμων Λάρισας, Κώστα Καλαπούτη, ο οποίος επίσης τόνισε ότι οι μελισσοκόμοι δεν έλαβαν όσα περίμεναν, γεγονός που αποδίδεται στη στάση της κυβέρνησης, καθώς δεν έχουν υλοποιηθεί οι προτάσεις τους.

Η συνέλευση των μελισσοκόμων της Λάρισας ολοκληρώθηκε με την κοπή της πίτας, στην οποία παρευρέθηκε και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρ. Κέλλας, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις της κυβέρνησης για τον κλάδο.