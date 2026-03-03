Χανιά: Στην Παγκρήτια Ημερίδα «Κρητών Καλλιεργείν 2026» συμμετείχε ο δήμος Σφακίων

Στην Παγκρήτια Ημερίδα «Κρητών Καλλιεργείν 2026» με στόχο τον επανασχεδιασμό του Πρωτογενή Τομέα μέσα από τον συνδυασμό Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και της Βιωματικής Γαστρονομίας, συμμετείχε ο δημος Σφακίων.

Στο Συνεδριακό Κέντρο του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), επιστήμονες, ειδικοί και εκπρόσωποι φορέων συναντήθηκαν και αντάλλαξαν γνώσεις, εμπειρίες, σχεδιασμούς και προτάσεις που αφορούν και επιτρέπουν κινήσεις και δράσεις για τον επανασχεδιασμό του πρωτογενούς τομέα σε συνάρτηση με τη βιωματική γαστρονομία, ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος της Κρήτης ως πρότυπο αγροδιατροφικής καινοτομίας και γαστρονομικού πολιτισμού.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, «Η σύμπραξη Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης, Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, Επιμελητηρίου Χανίων και συναφών με τον πρωτογενή τομέα φορέων και ειδικών, επιβάλλεται. Σε μία εποχή όπου οι συνθήκες στον τουρισμό αλλάζουν και η αναζήτηση για αυθεντικές εμπειρίες και συμμετοχής σε όλα όσα συνθέτουν την ταυτότητα ενός τόπου με επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα και την αυθεντική ζωή, περιοχών της ενδοχώρας, βρίσκεται στο επίκεντρο των αναζητήσεων και αποφάσεων επισκεπτών και τουριστών».

Η αυθεντικότητα στις υπηρεσίες φιλοξενίας, και η βιωματική αντανάκλαση, του τι θέλουν οι επισκέπτες και τουρίστες της Κρήτης σε σχέση με το τι μπορούν και θέλουν να προσφέρουν οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, πρέπει να μας οδηγήσουν, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σφακίων, στον επαναπροσδιορισμό και επανασχεδιασμό του πρωτογενή μας τομέα. «Επαναπροσδιορισμός και επανασχεδιασμός από τον οποίο δεν πρέπει να λείπει η σημαντική, σοβαρή και ουσιαστική συμμετοχή Περιφέρειας Κρήτης, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργείου Τουρισμού, Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και των ξενοδόχων του νησιού οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν στενές επαφές και συνλειτουργία με την τοπική αυτοδιοίκηση», δήλωσε ο κ. Ζερβός.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο δήμαρχος Σφακίων είχε την ευκαιρία να προσθέσει και να προβάλλει τις θέσεις της δημοτικής αρχής Σφακίων οι οποίες ως κύριο γνώμονα, όπως ανέφερε, έχουν: «Τις συνέργειες αγροδιατροφής και τουρισμού, γαστρονομίας και δικτύωσης με κέντρα αποφάσεων και καθοδηγητές γνώμης του εξωτερικού. Όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον της κρητικής αγροδιατροφής, το μέλλον του τουρισμού, δεν γίνεται να μην ενδιαφέρονται για το μέλλον του πρωτογενή τομέα και των ανθρώπων του». «Όπως δε γίνεται να μην νοιάζονται για την αυθεντική Κρήτη που δεν πρέπει να χάσουμε αλλά και να χαθεί», τόνισε ο ίδιος.

Η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία, όπως ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Ζερβός: «πρέπει να περάσουν σε ένα μοντέλο το οποίο θα εμπεριέχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Τον σεβασμό στο έργο των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας προϊόντων με τον απόλυτο σεβασμό στη φύση και επίσης, τη σχέση προϊόντων με την γαστρονομία και τον τουρισμό ο οποίος ενισχύει την οικονομία μας και τον κύκλο που κάνει κάθε χρόνο, με τις ίδιες ακριβώς στάσεις ενδιαφέροντος. Πιστεύω πως ο επανασχεδιασμός του Πρωτογενούς Τομέα πρέπει να ξεφύγει από το άγχος της μεγιστοποίησης της παραγωγής που όλα αυτά τα χρόνια αγχώνει τους ανθρώπους του συγκεκριμένου τομέα αλλά και σοκάρει τη γη και να περάσουμε στην Αναγεννητική Γεωργία, με ποιοτικά καθαρά προϊόντα από μία ξεκούραστη γη η οποία θα πάψει να υποδέχεται χημικά, λιπάσματα και βία… Καθώς επίσης η τεχνολογία στην παραγωγή, να πάψει να έχει στόχο την υπερπαραγωγή και να στοχεύσουμε στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων όπου το παραγόμενο προϊόν θα έχει την τιμή που αξίζει ο κόπος του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του μελισσοκόμου, του αλιέα και η ίδια αυτή τιμή θα αποτυπώνει και θα ανταποκρίνεται στην αξία της Βιωματικής Γαστρονομίας στην οποία η τροφή είναι και ταξίδι και εμπειρία.

Διότι καταναλώνοντας ο πολίτης μας αλλά και ο επισκέπτης, ο τουρίστας, ο κάθε πραγματικά ενδιαφερόμενος για τον πολιτισμό και την ταυτότητα μας, ένα υπέροχο ποιοτικά πιάτο θα μπορεί να ταξιδέψει στη διαδρομή της Κρήτης που περνάει μέσα από τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, το βοσκό μας και τον μελισσοκόμο μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ