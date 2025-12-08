Άνοδος στις τιμές του σκληρού σιταριού με συμβόλαιο
Η απόφαση για την καλλιέργεια σκληρού σιταριού ξεκινά πάντα από τον υπολογισμό κόστους και προσδοκώμενου εσόδου. Με την τάση που υπάρχει από την πλευρά των βιομηχανιών για τα συμβολαιακά σιτάρια, οι παραγωγοί μπαίνουν στη φετινή σεζόν με σαφέστερη εικόνα και πιο ενισχυμένο πλαίσιο τιμών, καθώς η αγορά δείχνει διάθεση να κινηθεί υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι.
Για όσους επιλέξουν το συμβολαιακό σκληρό σιτάρι PVL1636, η χαμηλότερη τιμή βάσης παραμένει στα 230 ευρώ/τόνο, δίνοντας από τώρα ένα διασφαλισμένο σημείο εκκίνησης στον παραγωγό. Για παράδειγμα για τον Nομό Σερρών, τον ρόλο του αγοραστή από τον παραγωγό έχει η εταιρεία εμπορίας γεωργικών εφοδίων «Μ. Παπαπαναγιώτου ΑΕ».
Παράλληλα, σε επίπεδο αγοράς, η τάση για τα συμβόλαια του 2026 διαμορφώνεται αισθητά αυξημένη, με τις τιμές να κυμαίνονται στα 23-24 λεπτά έως και τα 27 λεπτά το κιλό, αφήνοντας οριστικά πίσω το περσινό «κατώφλι» των 22 λεπτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η πρόσφατη ανακοίνωση του ΑΣ Φαρσάλων «Ο Ενιπέας», ο οποίος άνοιξε τα συμβόλαια με τιμές από 24,5 έως 27,5 λεπτά/κιλό, ανάλογα με την πρωτεΐνη. Συγκεκριμένα, για συμβατικό Fino με πρωτεΐνη άνω του 12,5% και υγρασία κάτω του 12%, η τιμή ορίζεται στα 24,5 λεπτά. Για περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη άνω του 13,5%, η τιμή ανεβαίνει στα 26,5 λεπτά, ενώ για πρωτεΐνη πάνω από 14,5% διαμορφώνεται στα 27,5 λεπτά/κιλό. Το σχήμα δείχνει συνέπεια στις πληρωμές, αφού και για μέρος της σοδειάς του 2025 κατέβαλε 26 λεπτά στους παραγωγούς.
|
Η κατάσταση στον Καναδά
Η ζήτηση παραμένει ο βασικός παράγοντας που θα καθορίσει την πορεία της αγοράς του σκληρού σιταριού το επόμενο διάστημα, εκτιμά στην τελευταία εβδομαδιαία έκθεσή της η Επιτροπή Ανάπτυξης Σιτηρών της επαρχίας Σασκατσουάν του Καναδά. Ο ρυθμός των καναδικών εξαγωγών είναι ελαφρώς χαμηλότερος σε σχέση με πέρυσι.
Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται και στις χειμερινές καιρικές συνθήκες της Ευρώπης, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου παράγεται το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού σκληρού σιταριού. Αν και η ζήτηση αναμένεται χαμηλότερη από την περσινή, η αγορά θα παρακολουθήσει στενά, εάν θα επιβεβαιωθεί ο προβλεπόμενος ρυθμός ή αν θα υπάρξει κάποια απόκλιση. Σημαντικό γεγονός για τις διεθνείς αγορές αποτελεί και η δημοσίευση των εκτιμήσεων παραγωγής της Statistics Canada, η οποία αναφέρει: «Η παραγωγή σκληρού σίτου στον Καναδά αυξήθηκε κατά 11,8% σε 7,1 εκατ. τόνους το 2025, λόγω αύξησης τόσο των αποδόσεων όσο και της συγκομισμένης έκτασης». Για ιστορική σύγκριση, η μεγαλύτερη καναδική παραγωγή σκληρού σιταριού καταγράφηκε το 2016 με 7,8 εκατ. τόνους, ενώ η δεύτερη υψηλότερη ήταν το 2020 με 6,571 εκατ. τόνους.
Στην έκθεση Νοεμβρίου, το IGC τοποθέτησε τα παγκόσμια τελικά αποθέματα στους 8,3 εκατ. τόνους, αυξημένα από τα 8,0 εκατ. της προηγούμενης πρόβλεψης για τη χρονιά 2025/26. Αυτό σηματοδοτεί περαιτέρω αύξηση σε σχέση με τους 7,0 εκατ. τόνους πέρυσι και τους 6,2 εκατ. τόνους πρόπερσι. Όσον αφορά την παραγωγή του Καναδά, το IGC την εκτιμά στους 7,5 εκατ. τόνους, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της Statistics Canada.