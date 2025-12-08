Άνοδος στις τιμές του σκληρού σιταριού με συμβόλαιο

Η κατάσταση στον Καναδά Η ζήτηση παραμένει ο βασικός παράγοντας που θα καθορίσει την πορεία της αγοράς του σκληρού σιταριού το επόμενο διάστημα, εκτιμά στην τελευταία εβδομαδιαία έκθεσή της η Επιτροπή Ανάπτυξης Σιτηρών της επαρχίας Σασκατσουάν του Καναδά. Ο ρυθμός των καναδικών εξαγωγών είναι ελαφρώς χαμηλότερος σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται και στις χειμερινές καιρικές συνθήκες της Ευρώπης, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου παράγεται το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού σκληρού σιταριού. Αν και η ζήτηση αναμένεται χαμηλότερη από την περσινή, η αγορά θα παρακολουθήσει στενά, εάν θα επιβεβαιωθεί ο προβλεπόμενος ρυθμός ή αν θα υπάρξει κάποια απόκλιση. Σημαντικό γεγονός για τις διεθνείς αγορές αποτελεί και η δημοσίευση των εκτιμήσεων παραγωγής της Statistics Canada, η οποία αναφέρει: «Η παραγωγή σκληρού σίτου στον Καναδά αυξήθηκε κατά 11,8% σε 7,1 εκατ. τόνους το 2025, λόγω αύξησης τόσο των αποδόσεων όσο και της συγκομισμένης έκτασης». Για ιστορική σύγκριση, η μεγαλύτερη καναδική παραγωγή σκληρού σιταριού καταγράφηκε το 2016 με 7,8 εκατ. τόνους, ενώ η δεύτερη υψηλότερη ήταν το 2020 με 6,571 εκατ. τόνους. Στην έκθεση Νοεμβρίου, το IGC τοποθέτησε τα παγκόσμια τελικά αποθέματα στους 8,3 εκατ. τόνους, αυξημένα από τα 8,0 εκατ. της προηγούμενης πρόβλεψης για τη χρονιά 2025/26. Αυτό σηματοδοτεί περαιτέρω αύξηση σε σχέση με τους 7,0 εκατ. τόνους πέρυσι και τους 6,2 εκατ. τόνους πρόπερσι. Όσον αφορά την παραγωγή του Καναδά, το IGC την εκτιμά στους 7,5 εκατ. τόνους, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της Statistics Canada.