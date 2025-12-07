Αιγοπρόβειο κρέας: Δοκιμάζεται ο κλάδος των σφαγείων, καταγγέλλουν τα μέλη της ΕΔΟΤΟΚΚ

Εντονος προβληματισμός για το μέλλον των σφαγείων, των εργαζόμενων εκδοροσφαγέων, αλλά και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι συνεργάζονται με τις παραπάνω επιχειρήσεις, επικράτησε στην ετήσια γενική συνέλευση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος και Τομέα Κτηνοτροφίας (ΕΔΟΤΟΚΚ), που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στη Λάρισα. Στη συνέλευση έγινε, κατ’ αρχάς, απολογισμός πεπραγμένων της απερχόμενης διοίκησης, παρουσία του προέδρου, Γιάννη Φασουλά, ενώ αποφασίστηκε οι εκλογές να μετατεθούν για αργότερα, προκειμένου να δυναμώσει η αντιπροσώπευση της Οργάνωσης και με άλλες Οργανώσεις (κυρίως κτηνοτροφικές) από τον πρωτογενή τομέα.

Ακολούθησε συζήτηση για το οξύ και έντονο πρόβλημα που παρατηρείται με την προβληματική λειτουργία των σφαγείων τον Δεκέμβριο, οπότε και θα πρέπει να σφαγιασθούν χιλιάδες ζώα για να καλυφθούν οι καταναλωτικές ανάγκες ενόψει των Χριστουγέννων. Η αλυσίδα έχει διαταραχθεί, λόγω του προβλήματος της ευλογιάς και των ανεπιτυχών παρεμβάσεων και άστοχων αποφάσεων του ΥΠΑΑΤ, το οποίο επιβάλλει συχνούς δειγματοληπτικούς ελέγχους στις κτηνοτροφικές μονάδες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ευλογιάς.

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος να γίνεται ανά 40 μέρες

Όπως τονίστηκε, για το επόμενο διάστημα, μόνο στα σφαγεία του Nομού Λάρισας θα πρέπει να σφαχθούν περί τα 100.000-120.000 αρνιά, όμως με τους ρυθμούς που λειτουργούν σήμερα τα κτηνιατρεία, όπου οι κτηνίατροι βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο για ελέγχους της ευλογιάς, υπάρχει αδυναμία όχι μόνο απογραφής, δηλώσεων γέννας κ.ά., αλλά και των απαραίτητων δειγματοληπτικών ελέγχων που απαιτούνται, προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να οδηγήσουν τα αρνιά τους στα σφαγεία.

«Ο δεκαήμερος δειγματοληπτικός έλεγχος είναι αδύνατος. Με τους ρυθμούς που πηγαίνουμε σήμερα και για να καλυφθούν οι ανάγκες αυτός θα πρέπει να γίνει ανά 40 μέρες για να ξεμπλοκάρει το σύστημα. Αρκετά χτυπήματα έχουμε δεχθεί με την ευλογιά», δήλωσαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων που παρέστησαν στη συνέλευση.

Δριμύ κατηγορώ από τις επιχειρήσεις σφαγείων

Σε αναταραχή βρίσκονται ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα σφαγεία του Ν. Λάρισας, αλλά και οι παραγωγοί που συνεργάζονται μαζί τους, καθώς τα σφαγεία κινδυνεύουν σε μία κρίσιμη περίοδο με «λουκέτο». Όπως υποστηρίζουν, «παντελώς λανθασμένα τα σφαγεία παρέμειναν κλειστά από τις αρχές Ιουνίου έως τις αρχές Οκτωβρίου. Έκτοτε, οι σφαγές γίνονταν έως και δύο φορές την εβδομάδα κατόπιν σχετικών κτηνιατρικών ελέγχων των αιγοπροβάτων που προορίζονταν για σφαγή, με δείγμα σιέλου, και κάτω από αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας.

Με δεδομένο αφενός ότι η σφαγή και η εμπορία αιγοπρόβειου κρέατος έχουν έντονη εποχικότητα την περίοδο των Χριστουγέννων, με αποτέλεσμα η περίοδος αυτή να αποτελεί περίπου το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών του εν λόγω κλάδου και αφετέρου μεγάλο ποσοστό της εγχώριας παραγωγής αυτή την εποχή να προορίζεται παραδοσιακά για εξαγωγή σε ευρωπαϊκές χώρες, η κατάσταση σήμερα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μόνο στην περιοχή της Λάρισας θα πρέπει να σφαχθούν σχεδόν 100.000 αμνοερίφια τον μήνα Δεκέμβριο.

Τα κυβερνητικά λάθη

Την ίδια ώρα, οι αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ λειτουργούν ως τροχοπέδη στις προσπάθειες του κλάδου ζωικής παραγωγής να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, καθώς: