Διάκριση για την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στα Bravo Sustainability Awards 2025

Μία ακόμη σημαντική διάκριση απέσπασε η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στα φετινά Bravo Sustainability Awards 2025, για την πρωτοβουλία της «Πλαίσιο Βιώσιμων Προμηθειών». Η βράβευση αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής της εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση και την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

Το Πλαίσιο Βιώσιμων Προμηθειών είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που, για πρώτη φορά στην Ελλάδα στον χώρο της αγροδιατροφής, εισάγει μία δομημένη διαδικασία αξιολόγησης προμηθευτών βάσει ESG κριτηρίων. Πιο αναλυτικά, μέσα από χαρτογράφηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, εκπαιδεύσεις και επιτόπιους ελέγχους, η εταιρεία δημιουργεί ένα βιώσιμο οικοσύστημα συνεργασιών που προάγει τη διαφάνεια.

Η διάκριση στα Bravo Sustainability Awards 2025, που προκύπτει τόσο από την αξιολόγηση των επιστημονικών επιτροπών του Quality Net Foundation, όσο και από τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, επιβεβαιώνει ότι η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ συνεχίζει να πρωτοπορεί, επενδύοντας σε δράσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Με το Πλαίσιο Βιώσιμων Προμηθειών, η εταιρεία ενισχύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης που διατηρεί με τους συνεργάτες της, στηρίζει τις τοπικές κοινότητες και συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία ενός πράσινου αύριο. Η βράβευση αποτελεί απόδειξη ότι η καινοτομία και η υπευθυνότητα είναι θεμελιώδεις αξίες που καθοδηγούν τη ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σε κάθε της βήμα.