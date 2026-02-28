Ανοιχτές οι αιτήσεις επιχειρηματικών ιδεών του Venture Garden Αθήνα

Ο επιταχυντής επιχειρηματικών ιδεών αρχικού σταδίου, Venture Garden Αθήνα, ο οποίος απευθύνεται σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα από την ηλικία, την καταγωγή, τον προσανατολισμό ή το υπόβαθρό του, δέχεται αιτήσεις για τον 25ο κύκλο του έως την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 εκπαιδευτικά εργαστήρια που πραγματοποιούνται σε διάστημα 8 εβδομάδων και υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω υποστήριξης από έμπειρους μέντορες. Ο 25ος κύκλος του Venture Garden Αθήνα ξεκινά την Τετάρτη 1 Απριλίου με συναντήσεις κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τις 18:00 έως τις 21:00, στις εγκαταστάσεις του Alba Graduate Business School.

Το VentureGarden, μέσω του «Helping People Grow Ideas», καλλιεργεί ένα συνεργατικό περιβάλλον όπου η αλληλοϋποστήριξη, η δημιουργικότητα και η προσωπική εξέλιξη βρίσκονται στο επίκεντρο. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση πρώτα στο άτομο και στη συνέχεια στην ιδέα, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη δυναμική φύση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Venture Garden υλοποιείται στα ελληνικά και παρέχεται δωρεάν. Η υποβολή των αιτήσεων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.venturegarden.gr.