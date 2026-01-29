Envolve On The Go: Πανελλαδική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας

Ο Envolve Entrepreneurship παρουσιάζει το “Envolve On The Go”, μια νέα πανελλαδική πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, φέρνοντας κοντά startups, επιχειρηματίες, επενδυτές και φορείς υποστήριξης σε κομβικές πόλεις της χώρας. Το ταξίδι του Envolve ξεκινά από την Αθήνα, συνεχίζεται διαδικτυακά και ακολουθούν στάσεις στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης, δημιουργώντας νέες γέφυρες συνεργασίας και ευκαιριών σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την ομάδα του Envolve, startups του προγράμματος EnvolveXL Accelerator και εκπροσώπους του οικοσυστήματος, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες δράσεις στήριξης και να δικτυωθούν με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο της καινοτομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο EnvolveXL, το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης που υποστηρίζει 20 startups ετησίως, προσφέροντας καθοδήγηση, διεθνή δικτύωση και πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες έως 265.000 ευρώ.

Όπως σημειώνει ο Αλέξανδρος Νούσιας, Managing Director του Envolve Entrepreneurship, η άμεση επαφή με τις τοπικές κοινότητες και τους επιχειρηματίες αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, καθώς «οι άνθρωποι είναι ο βασικός μοχλός της καινοτομίας και της ανάπτυξης». Το Envolve έχει ήδη υποστηρίξει εγχειρήματα από περισσότερες από 10 πόλεις της Ελλάδας, αναδεικνύοντας το δυναμικό που υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι εκδηλώσεις υλοποιούνται με τη συμμετοχή ενός ευρέος δικτύου συνδιοργανωτών από το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη μεταφορά γνώσης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, επιβεβαιώνοντας τον στόχο του Envolve για ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες και πόρους για επιχειρηματίες και startups σε όλη την Ελλάδα.