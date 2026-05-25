Ανοικτό το «μείγμα» πληρωμών των Οικολογικών Σχημάτων – Μέχρι Παρασκευή οι πρώτες πιστώσεις και μετά… Ιούνιο

Πληρωμές οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν τα Οικολογικά Σχήματα, έχουν προγραμματιστεί και ανακοινωθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) της ΑΑΔΕ έως την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιες κατηγορίες Οικολογικών Σχημάτων θα πληρωθούν εντός του Μαΐου και ποιες θα μεταφερθούν για εκκαθάριση έως το τέλος Ιουνίου, γεγονός που δημιουργεί αναμονή στους δικαιούχους για τον ακριβή χρονικό προγραμματισμό των ενισχύσεων.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν σε συνέντευξη Τύπου στις 12 Μαρτίου στα γραφεία της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τα εξής:

Πληρωμές Μαΐου:

Οικολογικά Σχήματα και Συνδεδεμένες: 295,551 εκατ. σε 160.000 δικαιούχους

Εκκρεμότητες 2018: 1,5 εκατ. σε 1.000 δικαιούχους

Σύνολο: 297.051 εκατ. σε 161.000 δικαιούχους.

Πληρωμές Ιουνίου:

Δάσωση και Νιτρορύπανση (Ενστάσεις) Ανειλημμένες – 2025: 15,3 εκατ. σε 14.180 δικαιούχους

Κομφούζιο – 2025: 4 εκατ. σε 11.400 δικαιούχους

Εξισωτική – Σπάνιες Φυλές (Αυτόχθονες) – Βιολογικά 2025: 68,5 εκατ. σε 26.305 δικαιούχους

Ευζωία Χοίρων – Ανειλημμένες – 2024 και 2025: 16 εκατ. σε 105 δικαιούχους

Βασική – Αναδιανεμητική – Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας (Young) – Συνδεδεμένες – Οικολογικά 2025: 397,2 εκατ. σε 390.000 δικαιούχους

ΜΝΑ (Μικρά Νησιά Αιγαίου) 2025: 8,5 εκατ. σε 35.900 δικαιούχους

Σύνολο Ιουνίου: 509,5 εκατ. σε 477.890 δικαιούχους

Αθροιστικά Μάιο και Ιούνιο θα πληρωθούν 807 εκατ. ευρώ και στο α’ εξάμηνο στο 2026 1,065 δισ. ευρώ