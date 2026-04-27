Αγροτικό πετρέλαιο, de minimis και μικρά νησιά του Αιγαίου στις πληρωμές έως τέλη Απριλίου

Με συνολικές πιστώσεις που εκτιμώνται περίπου στα 70 εκατ. ευρώ, διαμορφώνεται το πλαίσιο των πληρωμών του Απριλίου.

Επιπλέον πριν από την Πρωτομαγιά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τρεις βασικές καταβολές:

α) η πρώτη δόση της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, με τον συντελεστή επιστροφής να διαμορφώνεται στα 0,41 ευρώ ανά λίτρο. Πέρυσι, στην αντίστοιχη πληρωμή είχαν καταβληθεί σε 76.128 επαγγελματίες αγρότες περίπου 15,9 εκατ. ευρώ.

β) ενισχύσεις de minimis ύψους 35 εκατ. ευρώ για παραγωγούς μηδικής, με τη σχετική απόφαση να έχει ήδη υπογραφεί από το ΥΠΑΑΤ και να εκκρεμεί η τελική έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών.

γ) ενισχύσεις για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου, οι οποίες την προηγούμενη χρονιά ανήλθαν περίπου στα 15 εκατ. ευρώ.