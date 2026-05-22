«Κόκκινες κουκίδες» σε καλλιέργειες λόγω αστοχιών στο «monitoring» – Ανησυχία για Συνδεδεμένες και Οικολογικά Σχήματα

Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχαν οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Καπετάνος, Χρήστος Τριαντόπουλος, Αριστοτέλης Σπάνιας, Αθανάσιος Λιούτας και Αθανάσιος Σταυρόπουλος με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από τη λειτουργία του συστήματος «monitoring», τα οποία δημιουργούν αναστάτωση στους παραγωγούς και θέτουν στον αέρα την πληρωμή συνδεδεμένων ενισχύσεων και οικολογικών σχημάτων σε πολλές καλλιέργειες.

Ο Χρήστος Καπετάνος έθεσε με ιδιαίτερη έμφαση το πρόβλημα που παρατηρείται στις καλλιέργειες οσπρίων αλλά και σε πλήθος άλλων καλλιεργειών στον Νομό Λάρισας, όπου-όπως σημείωσε-ενώ οι παραγωγοί έχουν λάβει κανονικά τη βασική ενίσχυση, τα αγροτεμάχια εμφανίζονται ως «κόκκινες κουκίδες» λόγω αδυναμίας του συστήματος monitoring να επιβεβαιώσει την καλλιέργεια.

Όπως υπογραμμίστηκε στη συνάντηση, σε πολλές περιπτώσεις οι δορυφορικές απεικονίσεις δεν αναγνωρίζουν χαμηλού ύψους καλλιέργειες ή καλλιέργειες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός ότι έχει πραγματοποιηθεί κανονικά η σπορά, υπάρχει παραγωγή, έχουν γίνει επιτόπιοι έλεγχοι και υπάρχουν τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης και φορολογικά παραστατικά.

Ο Βουλευτής Λάρισας τόνισε ότι είναι αδιανόητο να αμφισβητείται η ύπαρξη μιας καλλιέργειας όταν υπάρχουν πραγματικά προϊόντα που έχουν παραχθεί, πωληθεί και φορολογηθεί κανονικά και σημείωσε ότι οι παραγωγοί δεν μπορεί να καλούνται ουσιαστικά να αποσύρουν αιτήματα συνδεδεμένων ενισχύσεων εξαιτίας τεχνικών αδυναμιών του συστήματος, με κίνδυνο μάλιστα επιβολής ποινών.

Ο Χρήστος Καπετάνος ζήτησε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες παραμετροποιήσεις και διορθώσεις στο σύστημα δορυφορικής απεικόνισης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, ώστε να αποκατασταθεί η πραγματική εικόνα των καλλιεργειών και να προστατευθούν οι παραγωγοί από άδικες απώλειες ενισχύσεων.

Παράλληλα, έγινε συζήτηση και για τα ζητήματα του ΕΛΓΑ, ο Χρήστος Καπετάνος μετέφερε την αγωνία αγροτών και κτηνοτρόφων του Νομού Λάρισας αλλά και συνολικά της Θεσσαλίας, οι οποίοι αναμένουν αποπληρωμές και αποζημιώσεις από τον Οργανισμό, ενώ έθεσε και το θέμα του βιομηχανικού ροδάκινου και των κερασοπαραγωγών.

Ο Λαρισαίος βουλευτής επεσήμανε ότι η πρωτογενής παραγωγή έχει δοκιμαστεί έντονα τα τελευταία χρόνια από φυσικές καταστροφές, αυξημένο κόστος παραγωγής και συνεχείς πιέσεις στο εισόδημα των ανθρώπων της υπαίθρου και τόνισε την ανάγκη για γρήγορες διαδικασίες, δίκαιες εκτιμήσεις και έγκαιρες πληρωμές προς τους παραγωγούς.

Μετά τη συνάντηση, ο Χρήστος Καπετάνος δήλωσε:

«Η Θεσσαλία και συνολικά η ελληνική περιφέρεια χρειάζονται ουσιαστική στήριξη και λύσεις με ταχύτητα και δικαιοσύνη. Δεν μπορεί οι αγρότες να χάνουν ενισχύσεις λόγω αδυναμιών του συστήματος monitoring, ούτε να υπάρχουν καθυστερήσεις σε αποζημιώσεις που περιμένουν οικογένειες και παραγωγοί για να συνεχίσουν να κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο με πραγματικές καλλιέργειες και πραγματικό μόχθο. Συνεχίζουμε με ευθύνη να μεταφέρουμε τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους φορείς.»