Αντέχει ο Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας

Σε έναν από τους πιο δυναμικούς συνεταιρισμούς της Θεσσαλίας και πρωτοπόρο στην παραγωγή ζωοτροφών, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας, με έδρα τη Λαζαρίνα Καρδίτσας, βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Ο συνεταιρισμός αναπτύσσεται διαρκώς σε κύκλο εργασιών και αριθμό μελών και επιχειρεί να βάλει τη δική του σφραγίδα όχι μόνο στα καθιερωμένα (πώληση κτηνιατρικών ειδών και αγροτικών εφοδίων), αλλά και στην εμπορία γάλακτος αιγοπρόβειου και αγελαδινού.

Τον Δημήτρη Κουρέτα υποδέχθηκε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Γιώργος Βαιόπουλος, ο οποίος τον ξενάγησε στο εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών, που παράγει, συσκευάζει και διανέμει στους παραγωγούς φυράματα σε μορφή πέλλετ, ενώ τον ενημέρωσε και για τα μελλοντικά σχέδια της διοίκησης.

Το εργοστάσιο, προϋπολογισμού 4,8 εκατ. ευρώ, κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, δανεισμό και συμμετοχή των κτηνοτρόφων μέσω παρακράτησης 1 λεπτού από την πώληση του γάλακτος. Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2025, εγκαινιάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο και έχει δυνατότητα παραγωγής 10 ton/h σύνθετης ζωοτροφής σε μορφή πέλλετ, καθώς και ενσάκισης καρπών δημητριακών. Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους έτοιμων προϊόντων 1.000 τ.μ., καθώς και αποθηκευτικούς χώρους πρώτων υλών με σιλό χωρητικότητας 1.200 m³. Το εργοστάσιο λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένα, ενώ η ενσάκιση του τελικού προϊόντος γίνεται με ρομποτικό σύστημα.

Σε νέους ιδιόκτητους χώρους 18 στρεμμάτων, ο συνεταιρισμός σχεδιάζει επέκταση και στην προμήθεια σπόρων και φαρμάκων, ενώ μέσα στην επόμενη πενταετία στόχος είναι η δημιουργία Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης και Τεχνητής Σπερματέγχυσης προβάτων, ώστε να προσφέρει στους κτηνοτρόφους ζώα με βελτιωμένο γενετικό υλικό, τα οποία, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες ζωοτροφές, θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

«Μεγάλη πρόκληση για εμάς θα ήταν και η δημιουργία ορισμένων τοπικών γαλακτοκομικών προϊόντων του συνεταιρισμού, σε συνεργασία με τη νέα γενιά της οικογένειας Σαράντη», δήλωσε ο κ. Βαϊόπουλος.

Στο περιθώριο της συνάντησης έγινε συζήτηση και για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και άλλων ζωονόσων (όπως ο αφθώδης πυρετός), για την καθοριστική συμβολή του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου, το οποίο, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας, διεξάγει μοριακούς ελέγχους στα ζώα, συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή των σφαγών την περίοδο του Πάσχα, καθώς και για την ανάγκη παρεμβάσεων στην αγροτική οδοποιία, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση κτηνοτρόφων και εμπόρων στις μονάδες της περιοχής.

Η ιστορία και η δυναμική του συνεταιρισμού

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας ιδρύθηκε τον Μάιο του 2012 και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Το 2025 κατέγραψε κύκλο εργασιών 33 εκατ. ευρώ.

Οι κύριες δραστηριότητές του είναι η εμπορία γάλακτος, ζωοτροφών, φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων, η συλλογή γάλακτος και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η έδρα του συνεταιρισμού βρίσκεται στη Λαζαρίνα Καρδίτσας, όπου στεγάζονται τα καταστήματα ζωοτροφών, το κτηνιατρείο, το γεωπονικό κατάστημα και το λογιστήριο με τη διοικητική υπηρεσία. Επίσης, λειτουργούν υποκαταστήματα παροχής υπηρεσιών σε Καρδίτσα, Παλαμά και Σοφάδες.

Απασχολεί 40 άτομα μόνιμο προσωπικό (γεωπόνους, κτηνιάτρους, οικονομολόγους, οδηγούς, χειριστές και τεχνικούς) και 5 έως 7 εποχικούς εργαζόμενους ετησίως. Σήμερα αριθμεί 350 μέλη με συνεταιριστική μερίδα και άλλους 250 συνεργαζόμενους παραγωγούς. Διαθέτει ιδιόκτητα φορτηγά για τη μεταφορά ζωοτροφών, καθώς και βυτία για τη συλλογή και μεταφορά γάλακτος προς τη βιομηχανία.