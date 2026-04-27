Νέο περιαστικό δάσος στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Το περιαστικό δάσος της Ευκαρπίας, στον Δήμο Παύλου Μελά στη δυτική Θεσσαλονίκη, αποτελεί ένα σημαντικό έργο περιβαλλοντικής ανάπλασης που αναμένεται να παραδοθεί σε κατοίκους και επισκέπτες της δυτικής Θεσσαλονίκης στις 6 Ιουνίου.

Σε μια έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων, που στο παρελθόν λειτουργούσε ως χωματερή, δημιουργείται ένας σύγχρονος «πνεύμονας» πρασίνου με θέα προς την πόλη και τον Θερμαϊκό κόλπο.

Όπως ανέφερε πρόσφατα στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης, μέχρι σήμερα έχουν φυτευτεί 100.000 δέντρα και 220.000 θάμνοι, ενώ έχουν διαμορφωθεί δασικοί δρόμοι και μονοπάτια για πεζοπορία και άσκηση. Παράλληλα, ολοκληρώνονται έργα όπως παιδική χαρά και εκκλησία, ενώ υπάρχει έτοιμο αναψυκτήριο που αναμένει άδεια λειτουργίας. Ιδιαίτερο φυσικό στοιχείο αποτελεί μια ρεματιά με πλατάνια, που αναμένεται να προσελκύσει δημότες και επισκέπτες.

Η ιδέα και η υλοποίηση του έργου οφείλονται στη δωρεά επιχειρηματία και σύμφωνα με τον κ. Ασλανίδη, το δάσος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς μαζί με το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ενισχύει την περιβαλλοντική και κοινωνική αναβάθμιση της περιοχής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ