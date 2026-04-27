Τήρηση μέτρων βιοασφάλειας κατά την κουρά ζώων και αποτροπή της διασποράς νοσημάτων

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους και όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της κουράς των ζώων ότι κρίνεται επιτακτική η ευλαβική τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας για την αποτροπή του κινδύνου της διασποράς εξωτικών νοσημάτων στην περιοχή μας και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της αγροτικής οικονομίας. Είναι λοιπόν απαραίτητη η τήρηση των κάτωθι:

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Κάθε εκτροφή συστήνεται να διαθέτει δικό της εξοπλισμό κουράς. Πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος στην εκτροφή ατόμων ή προσωπικού ξένου προς αυτή, η ανταλλαγή ή ο δανεισμός κουρευτικών μηχανών, ψαλιδιών και λεπίδων μεταξύ κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Στην περίπτωση που μία κτηνοτροφική εκμετάλλευση δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ή προσωπικό για την κουρά των ζώων της τότε θα πρέπει να επιτρέπει την είσοδο σε συνεργείο κουράς με αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΑ

Οι συμμετέχοντες σε συνεργεία κουράς ζώων υποχρεούνται, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από σήμερα, να δηλώσουν στην αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή την πρόθεσή τους για τη διενέργεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας – κουράς καθώς και την περιοχή/περιοχές που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν.

Η τοπική κτηνιατρική αρχή καταρτίζει μητρώο συμμετεχόντων στη διαδικασία της κουράς στην Π.Ε. αρμοδιότητάς της.

Κατόπιν άμεσα η κτηνιατρική αρχή θα οργανώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την «τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας κατά τη διαδικασία της κουράς», το οποίο είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι στην κουρά και να λάβουν τη σχετική «Βεβαίωση παρακολούθησης».

Όσοι δε διαθέτουν τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν στον κτηνοτρόφο, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται στα συνεργεία για την κουρά.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΑΣ

Στην κουρά των ζώων μπορούν να συμμετέχει μόνο προσωπικό που διαθέτει τη σχετική βεβαίωση εκπαίδευσης. Μόνο σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται η είσοδος στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Το όχημα του συνεργείου απαγορεύεται να εισέλθει εντός της σταβλικής εγκατάστασης. Πριν την είσοδο στην εκμετάλλευση είναι υποχρεωτική η διενέργεια των σχετικών απολυμάνσεων και η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ολόσωμες φόρμες και ποδονάρια, γάντια). Η κούρα πρέπει να πραγματοποιείται σε καθαρό και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και μετά το τέλος αυτής να γίνεται σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση στο χώρο. Όλα τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σχολαστικά πριν και μετά από κάθε χρήση. Η διαδικασία πρέπει να ξεκινά από τα υγιή ζώα και να ολοκληρώνεται με τα τυχόν ύποπτα, δηλαδή ζώα με δερματικές αλλοιώσεις πρέπει να απομονώνονται και να κουρεύονται τελευταία.

Μετά την ολοκλήρωση της κουράς, ο κτηνοτρόφος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας και θα αναφέρεται η ημερομηνία κουράς και τα Ονοματεπώνυμα των μελών του συνεργείου που συμμετείχε.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την αποτροπή της διασποράς νοσημάτων. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να επικοινωνούν άμεσα με την κτηνιατρική υπηρεσία της περιοχής τους.

Η συνεργασία όλων κρίνεται απαραίτητη, για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της αγροτικής οικονομίας της περιοχής μας.