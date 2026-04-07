Αντιδράσεις στην Ανατολική Φθιώτιδα για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο όρος Όθρυ

Η Επιτροπή Αγώνα “Όθρυς χωρίς Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα”, με ανακοίνωσή της, «καλεί όλους κατοίκους της Πελασγίας που ανησυχούν για την εγκατάσταση των Αιολικών Πάρκων σε όλη την οροσειρά της Όθρυος στην πλατεία την Δευτέρα 13.04.2026 και ώρα 6.00μ.μ. να συνταχθούν αγωνιστικά, ώστε να ακυρωθεί εγκατάστασή τους.

Όπως ακριβώς υπερασπιστήκαμε την περιοχή μας κατά των φωτοβολταϊκών πάρκων στη θέση Ταράτσα – Άγναντη που ακυρώθηκαν δύο φορές με απόφαση υπουργού.

Η πράσινη μετάβαση και όλοι όσοι την ευαγγελίζονται έχει δείξει τα δόντια της, δεδομένο ότι δεν εξυπηρετούνται οι δικές μας ανάγκες, αλλά η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Σε καμία περίπτωση αυτή η ανάπτυξη δεν μας αφορά ούτε οικονομικά ούτε κοινωνικά. Όλοι πληρώνουμε λογαριασμούς πανάκριβου ηλεκτρικού ρεύματος ή κάνουμε διακανονισμό, γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε…

Τι προβλήματα λύνει αυτού του είδους η ανάπτυξη στην ενεργειακή μας φτώχεια και πόσο προστατεύει την τοπική μας οικονομία και το περιβάλλον;

Τα βουνά για να είναι ελεύθερα πρέπει να τα υπερασπίζονται ελεύθεροι κάτοικοι της περιοχής της Όθρυος. Κάτοικοι που δεν είναι δεσμευμένοι και υποταγμένοι στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και στην ιδιοτέλεια της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που συναινούν κατά βάση, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις με την πίεση και την αγωνιστική διάθεση του κόσμου στρογγυλεύουν τις θέσεις τους. Ούτε μπορούν να υποταχτούν στις πειθήνιες πολιτικές της τωρινής κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων που νομοθέτησαν φτιάχνοντας το πλαίσιο της ασυδοσίας τους, ακολουθώντας κατά γράμμα την πολιτική της ΕΕ που αφορά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.

Τι σημαίνει η εγκατάσταση εκατοντάδων αιολικών ανεμογεννητριών στην κορυφογραμμή της Όθρυος;

Σημαίνει ύψος ανεμογεννήτριας 250 μέτρα!

Σημαίνει βάση τσιμεντένια 7 στρέμματα, όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου!

Σημαίνει αντίστοιχο χώρο για εγκατάσταση εργοταξίου, γερανών κ.ά

Σημαίνει αποψίλωση δασικών εκτάσεων και διάνοιξη δρόμων από 8 έως 17 μέτρα!

Σημαίνει βαθιές εκσκαφές χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη πού θα πάνε τα μπάζα.

Σημαίνει λιγότερη βοσκήσιμη έκταση για τους κτηνοτρόφους όπως και για τους μελισσοκόμους.

Σημαίνει μεγάλες λεκάνες απορροής σε αποψιλωμένες δασικές εκτάσεις με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, μειώνοντας έτσι τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, των πηγών μας.

Δεν έχουμε κανένα όφελος. Δεσμεύονται τα βουνά μας για παραγωγή ενέργειας. Παραχωρούμε δηλαδή γη, αέρα και νερό στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος μας.

Είμαστε αντίθετοι στην εκχώρηση της ενέργειας στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών και αγωνιζόμαστε η παραγωγή και η διανομή της ενέργειας από όλες τις πηγές να ανήκει σε έναν αποκλειστικά εθνικό φορέα, ώστε να εξασφαλίζεται φθηνό ρεύμα για όλο τον λαό και για την κάλυψη όλων των αναγκών της κοινωνίας, με σαφή χωροθέτηση και σεβασμό στο περιβάλλον.

Γι’ αυτό ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Όθρυ χωρίς φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα.

Ρεύμα φτηνό για το λαό. Δραστική μείωση στα τιμολόγια τόσο τα σπίτια μας όσο και στο αγροτικό ρεύμα.

Έργα υποδομής με μικρά φράγματα ανάσχεσης που θα αποτρέπουν χειμμαρικά φαινόμενα, θα εμποδίζουν την διάβρωση της Όθρυος, θα αυξάνουν τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και θα αποταμιεύουν βρόχινα και πηγαία νερά για την ύδρευση και άρδευση της περιοχής μας.

Σύγχρονη διαχείριση-βελτίωση των δασικών οικοσυστημάτων, ώστε να αυξάνεται η βοσκοϊκανότητα τόσο κτηνοτροφικών όσο και άγριων ζώων. Βιοποικιλότητα για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας της περιοχής.

Δασικά προϊόντα (καυσόξυλα, επιπλοποιεία, αρωματικά και θεραπευτικά φυτά) να αξιοποιούνται, ώστε να υπάρχει εισόδημα σε δασόβιους και παραδασόβιους κατοίκους της Όθρυος.

Αγροτουρισμό, ανάγκη όλων για δασική αναψυχή, κυνηγητική ικανοποίηση και κάρπωση, ανάδειξη των δασικών μονοπατιών της Όθρυος κ.α.

Καλούμε, τους κατοίκους της περιοχής μας να υπερασπιστούν τα βουνά μας και τον τόπο μας από την υποβάθμιση. Να είμαστε έτοιμοι όταν θα ξεκινήσει η διάνοιξη δρόμου πρόσβασης από όπου και να ξεκινήσει για την εγκατάσταση των τριών Ανεμογεννητριών στη θέση Φεσαλούδες αποφασιστικά και μαχητικά προκειμένου να σταματήσουμε την χάραξη του δρόμου που θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για τα βουνά μας».