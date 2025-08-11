Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου: Να πάρουν αποζημίωση οι κτηνοτρόφοι της Κορινθίας 14 ευρώ το ζώο ανά ημέρα

Αποζημίωση ύψους 14 ευρώ ανά ζώο και για τους κτηνοτρόφους της Κορινθίας ζητά με έγγραφο που έστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και στον υπεύθυνο υφυπουργό, ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Σπύρος Ζαχαριάς.

Το έγγραφο, έχει να κάνει με την τιμή της αποζημίωσης για τις ζωοτροφές που δίνεται στους κτηνοτρόφους της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικής πολιτικής και κτηνιατρικής, μιλώντας στην ΕΡΤ Τρίπολης (Ανοιχτή Γραμμή), είπε ότι το έγγραφο το έστειλε, διότι ενημερώθηκε πως το ύψος της τιμής των ζωοτροφών για την Κορινθία ήταν στα 6 ευρώ ανά ζώο, την ίδια ώρα που σε άλλες περιφερειακές ενότητες η αποζημίωση έφτασε στα 14 ευρώ. Το εν λόγω έγγραφο, προωθήθηκε και στους βουλευτές της Κορινθίας.

“Πρέπει να υπάρξει μέριμνα, ώστε οι κτηνοτρόφοι της Κορινθίας που αντιμετώπισαν την πανώλη και την ευλογιά, να πάρουν αποζημίωση 14 ευρώ το ζώο, ανά ημέρα και όχι 6 ευρώ που είναι τώρα. Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτή η λίστα με τις τιμές. Οι τιμές πάνε σύμφωνα με τον χρόνο εγκλωβισμού των ζώων. Ωστόσο, η Κορινθία αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να αυξηθεί η τιμή της αποζημίωσης. Έχει ενημερωθεί και ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος και έχει προωθήσει το πρόβλημα. Έχει ήδη μιλήσει με τους αρμόδιους του Υπουργείου. Περιμένουμε τις εξελίξεις” είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ertnews.gr