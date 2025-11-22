Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή της Βασικής – Μένει εκτός προσώρας το Μέτρο 23

Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης στους αγρότες που, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό και τα συναρμόδια κυβερνητικά στελέχη, θα καταβληθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Πέμπτη (20/11), το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, η κυβέρνηση έλαβε το «πράσινο φως» από την Κομισιόν για το Σχέδιο Δράσης (Action Plan 2) που υπέβαλε σχετικά με τις αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο σύστημα διασταυρώσεων και πληρωμών.

Επίσης, ο υπουργός ανέφερε ότι μετά την έγκριση «θα προχωρήσουμε στους υπολογισμούς και τον αλγόριθμο, ώστε οι επιδοτήσεις να καταβληθούν μέσα σε περίπου δέκα ημέρες». Όπως διευκρίνισε, «πρώτα θα καταβληθεί η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης, δηλαδή το 70%, μέσω του υβριδικού συστήματος. Στη συνέχεια, με τους απαραίτητους ελέγχους, θα καταβληθεί το υπόλοιπο 30%. Επιπλέον, το Μέτρο 23 για τους αγρότες αναμένεται να πληρωθεί λίγο αργότερα. Μικρότερα προγράμματα θα έχουν, επίσης, πληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους».

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη 18/11 στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι το συνολικό ύψος των εκκρεμοτήτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ προσεγγίζει το 1,2 δισ. ευρώ. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η καθυστέρηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα, ωστόσο οφείλεται σε μια «δύσκολη, αλλά αναγκαία μεταρρύθμιση» στη διαδικασία ελέγχου και καταβολής των ενισχύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι πριν από το τέλος του 2025 θα δοθεί νέα έκτακτη στήριξη εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους έχασαν ζώα λόγω της ευλογιάς, η οποία θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν.

Η συμπληρωματική ενίσχυση –που δεν θα προέλθει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά από τον κρατικό προϋπολογισμό– θα δοθεί πριν από το τέλος του έτους και θα είναι απολύτως συνδεδεμένη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το ύψος της ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 120 έως 130 ευρώ ανά ζώο και το σύνολο της κρατικής ενίσχυσης αναμένεται να φτάσει τα 50 εκατ. ευρώ. Οι λεπτομέρειες για τη συμπληρωματική αυτή ενίσχυση θα παρουσιαστούν τις επόμενες μέρες από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ευρεία σύσκεψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να «τρέξουν» οι πληρωμές

«Να βάλουν τα δυνατά τους, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την πληρωμή της Βασικής Ενίσχυσης» ζήτησε από τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην πρόσφατη ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα, το Σάββατο 15/11, στην οποία συμμετείχαν, επίσης, ο ΥπΑΑΤ, Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γεώργιος Πιτσιλής, ο πρόεδρος του Οργανισμού, Ιωάννης Καββαδάς, στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκπρόσωποι των τεχνικών συμβούλων.

«Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της σε σχέση με τις πληρωμές που είχαμε υποσχεθεί να γίνουν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου: Φερτά υλικά, ζωοτροφές, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κ.ά. Συνεχίζουμε τώρα με την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης. Στόχος, όπως έχει τεθεί, είναι οι πληρωμές να γίνουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Για αυτό εργαζόμαστε συνεχώς. Υπάρχει, επίσης, η καταβολή της αποζημίωσης της ενίσχυσης για το λεγόμενο Μέτρο 23, καθώς και οι πληρωμές άλλων προγραμμάτων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου», είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηδάκης.

Από την πλευρά του, ο ΥπΑΑΤ, Κώστας Τσιάρας, υπογράμμισε: «Η σκέψη και ο σχεδιασμός όλου αυτού του εγχειρήματος είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους έντιμους αγρότες στον συντομότερο δυνατό χρόνο και να τους δώσουμε τη βαθιά ανάσα που χρειάζονται, προκειμένου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις δικές τους δυσκολίες και στα δικά τους προβλήματα».

Έως 30 Νοεμβρίου οι πιστώσεις για Αυτόχθονες Φυλές

Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε στις αρχές της εβδομάδας ότι επίκειται η πληρωμή του προγράμματος των Αυτόχθονων Φυλών μέχρι το τέλος του μήνα. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τις διαδικασίες (ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου) στους δικαιούχους του προγράμματος, επισημαίνοντας: «Στο πλαίσιο των απαιτούμενων διοικητικών/διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισμό πληρωμής προκαταβολής μέχρι 30.11.2025 της Παρέμβασης Π3-70-1.5 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων” του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή τα δεδομένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων του ΥΠΑΑΤ». Οι ενταγμένοι δικαιούχοι όφειλαν να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεών τους μέχρι και τη Δευτέρα 17.11.2025 για το έτος εφαρμογής 2025.