Νέο χρονοδιάγραμμα πληρωμών από το ΥΠΑΑΤ: Από βδομάδα το πετρέλαιο, εντός Νοεμβρίου η Βασική και το Μέτρο 23, μετά οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ

Μήνας πληρωμών αναμένεται να είναι ο Νοέμβριος, σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο για ακόμα μια φορά έδωσε χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Τόσο ο ΥπΑΑΤ, Κώστας Τσιάρας, όσο και ο υφυπουργός, Χρήστος Κέλλας, αναφερόμενοι στο θέμα των πληρωμών σε δηλώσεις τους αυτή την εβδομάδα επανέλαβαν ότι τον επόμενο μήνα θα καταβληθούν οι πολυαναμενόμενες πιστώσεις των χρημάτων στους δικαιούχους που αφορούν την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης, τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο (την ερχόμενη εβδομάδα), το Μέτρο 23 και την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου, ενώ θα ακολουθήσουν (περίπου 15 μέρες μετά την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης) οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

«Μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθούν στους αγρότες περισσότερα από 950 εκατ. ευρώ», είπε κ. Τσιάρας, μιλώντας χθες, Πέμπτη (30/10), στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ERTNEWS, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μια μεγάλη ροή οικονομικών πόρων συνολικά προς τον παραγωγικό κόσμο της χώρας».

«Αν σκεφτείτε ότι το Μέτρο 23 είναι 178 εκατομμύρια, η Βασική Ενίσχυση 550-600 εκατομμύρια και ότι ο ΕΛΓΑ θα δώσει άλλα 170-180 εκατομμύρια αποζημιώσεις, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της στήριξης», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός. Επίσης, ο ΥπΑΑΤ γνωστοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί ΚΥΑ για τον ορισμό των βοσκότοπων, η οποία θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι στην ηπειρωτική χώρα θα δηλώνονται βοσκοτόπια μόνο σε όμορους νομούς.

Το χρονοδιάγραμμα

Στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που θα γίνουν εντός του Νοεμβρίου αναφέρθηκε αναλυτικά και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κέλλας, μιλώντας την Τετάρτη (29/10) στην εκπομπή Newsroom του ERTNEWS. Eρωτηθείς σχετικά, ο κ. Κέλλας διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές που περιμένει ο αγροτικός κόσμος θα πραγματοποιηθούν εντός Νοεμβρίου και συγκεκριμένα είπε:

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο.

Εντός του μήνα θα δοθεί η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης (το 70% του συνολικού ποσού), ύψους 550-600 εκατ. ευρώ.

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα 178 εκατ. ευρώ του Μέτρου 23 για τις ζημιές στην παραγωγή.

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα δοθούν 50 εκατ. ευρώ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία (πρόκειται για ποσό της τάξης του 60%, που θα δοθεί ως προκαταβολή από τα συνολικά 80 εκατ. ευρώ που έχουν εγκριθεί).

Επίσης, ο υφυπουργός τόνισε ότι περίπου 15 μέρες μετά την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης θα πληρωθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τους εαρινούς παγετούς. Σημειώνεται ότι στο θέμα των πληρωμών στους αγρότες αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου (Τετάρτη 29/10) και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναγνώρισε πως η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ενδέχεται να προκαλέσει προσωρινές καθυστερήσεις στις πληρωμές.