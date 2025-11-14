Η έκδοση της ΚΥΑ για την κατανομή βοσκότοπων προϋπόθεση για την πληρωμή της Βασικής έως τα τέλη Νοεμβρίου

Στο τέλος Νοέμβρη αναμένεται να δοθεί η πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης και του Μέτρου 23 στους αγρότες, ενώ, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ακολουθήσουν η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης, οι πληρωμές εκκρεμών προγραμμάτων, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον Daniel.

Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης αποτελεί η έκδοση της ΚΥΑ που θα προβλέπει το μεταβατικό καθεστώς για την κατανομή των βοσκότοπων, ενώ θα περιλαμβάνει διατάξεις για την καταβολή των ενισχύσεων, λαμβάνοντας υπόψη το ζωικό κεφάλαιο, τα τιμολόγια για το γάλα και το κρέας που πωλούν οι κτηνοτρόφοι, τις ζωοτροφές που αγόρασαν κ.ά.

Η σχετική ΚΥΑ, που θα αντικαταστήσει την περιβόητη «ΚΥΑ Λιβανού», σύμφωνα με στελέχη του ΥΠΑΑΤ, αναμένεται να εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα, ενδεχομένως και τη Δευτέρα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «ΥΧ», ο ίδιος ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στα συναρμόδια κυβερνητικά στελέχη πως πρέπει να γίνουν πάση θυσία έως το τέλος Νοέμβρη οι δύο πληρωμές (σ.σ. η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης και το Μέτρο 23), για να μην «πυροδοτηθούν» περαιτέρω οι αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου, που ετοιμάζεται για δυναμικές κινητοποιήσεις στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών –με το βλέμμα στραμμένο στις αγροτικές κινητοποιήσεις– παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στη συνάντηση που είχε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) με τη Συντονιστική Επιτροπή των αγροτών, οι οποίοι του παρέδωσαν το ψήφισμά τους, μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου στην Αθήνα. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν και οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, καθώς και οι γενικοί γραμματείς Σπύρος Πρωτοψάλτης και Αντώνης Φιλιππής, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές συνδέεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία με δύο επιστολές έχει καταστήσει σαφές ότι οι έλεγχοι πρέπει να προηγούνται κάθε πληρωμής, διαφορετικά διακινδυνεύεται –όπως εξήγησε– η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς τη χώρα.

Ο κ. Τσιάρας παρουσίασε το σχέδιο των πληρωμών έως το τέλος του έτους, υπογραμμίζοντας ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Τσιάρας, έως το τέλος Νοεμβρίου προγραμματίζονται δύο βασικές πληρωμές:

✱ Η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης για τη φετινή χρονιά.

✱ Η πληρωμή του Μέτρου 23, το οποίο θα αγγίξει τα 178 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι έως το τέλος του 2025 αναμένεται να ολοκληρωθούν τα ακόλουθα:

✱ Οι πληρωμές οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων (Σπάνιες Φυλές, Κομφούζιο, Παλιά Βιολογικά κ.ά.).

✱ Η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης.

✱ Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τον παγετό, οι οποίες θα δοθούν μετά την πληρωμή της προκαταβολής Βασικής Ενίσχυσης.

✱ Η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον Daniel, που επίσης βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Μετά τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, οι εκπρόσωποι των αγροτών συναντήθηκαν αργά το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος παρέλαβε το υπόμνημα με τα αιτήματά τους.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε, μεταξύ άλλων, πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η καταβολή της Βασικής Ενίσχυσης και η πληρωμή εκκρεμών προγραμμάτων: «Είμαστε τώρα στην τελική ευθεία, αφού κάναμε κάποιες επιμέρους πληρωμές, να προχωρήσουμε στη Βασική Ενίσχυση. Και, στη συνέχεια, στην καταβολή των ποσών που πρέπει να καταβληθούν από εκκρεμή προγράμματα, το Μέτρο 23 για παράδειγμα, και μια σειρά από άλλες τέτοιες δράσεις».