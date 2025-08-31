Απαλλάχθηκε από το «βαρίδι» της Νίκας ο Θεοδωρόπουλος

Σε συμφωνία για την εξαγορά της αλλαντοβιομηχανίας Π.Γ. Νίκας προχώρησαν ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος της Bespoke SGA Holdings και η οικογένεια Υφαντή της ομώνυμης βιομηχανίας αλλαντικών. Ουσιαστικά, ο κ. Θεοδωρόπουλος, νυν πρόεδρος του ΣΕΒ, απαλλάχθηκε από μία εξαγορά που έγινε το 2014 και έκτοτε είχε μόνο ζημιογόνες χρήσεις (εκτός από το 2017 και το 2019).

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τις ζημιές του 2014 και του 2015 (13 και 22 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), η εταιρεία δεν ορθοπόδησε πλήρως ποτέ, καθώς το 2023 έκλεισε με ζημιές προ φόρων 15,2 εκατ. ευρώ και το 2024 με ζημιές προ φόρων 7,8 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία δέχθηκε πολύ ισχυρό πλήγμα με το διατροφικό σκάνδαλο του αλογίσιου κρέατος, το οποίο είχε βρεθεί σε προϊόντα της που έγραφαν στην ετικέτα «από μοσχάρι». Αυτό συνέβη τον Απρίλιο του 2013. Το ίδιο έγινε και με προϊόντα της αλλαντοβιομηχανίας Υφαντής, αλλά εκείνη επανέκαμψε πολύ πιο γρήγορα.

Ο λόγος που η οικογένεια Υφαντής δέχθηκε να αγοράσει τη Νίκας είναι ότι εδώ και πολύ καιρό «έβλεπε με καλό μάτι» τις εγκαταστάσεις της δεύτερης στον Άγιο Στέφανο, που βρίσκονται σε προνομιακό σημείο από πλευράς logistics. Πιθανότατα και το τίμημα της εξαγοράς θα κυμανθεί πέριξ του ποσού των 45 εκατ. ευρώ, που είναι και η αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας της αλλαντοβιομηχανίας.

Ο κύκλος εργασιών της Νίκας το 2024 διαμορφώθηκε στα 73,9 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι σε περιπτώσεις υγιών επιχειρήσεων θα έπρεπε το τίμημα της εξαγοράς να αντιστοιχεί σε αυτό το ποσό, με ένα μικρό premium, όπως έγινε με την Μπάρμπα-Στάθης. Αντιθέτως, η εικόνα των συσσωρευμένων ζημιών της γνωστής αλλαντοβιομηχανίας, μαζί με τα υπέρογκα μακροπρόθεσμα (40,1 εκατ. ευρώ) και βραχυπρόθεσμα δάνεια (28,7 εκατ. ευρώ), απομείωσαν κατά πολύ την αξία της.

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών είχε γίνει γνωστό ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη από τα μέσα Ιουλίου, αλλά δεν είχε επιβεβαιωθεί τίποτα επίσημα, μέχρι την ανακοίνωση της 26ης Αυγούστου.

Η ανακοίνωση της εξαγοράς

Η Bespoke SGA Holdings ΑΕ και η Α&Χ Υφαντής ΑΒΕΕ ανακοίνωσαν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του έτους.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Bespoke SGA Holdings ΑΕ, δήλωσε: «Η συμφωνία πώλησης της Νίκας στην Υφαντής αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς ολοκληρώνεται με επιτυχία ένας κύκλος στρατηγικής ανάπτυξης και εξυγίανσης. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε στη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας της Νίκας και στην ενίσχυση της θέσης της σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπό την καθοδήγηση της Υφαντής, η Νίκας θα συνεχίσει τη δυναμική πορεία της, προς όφελος των εργαζομένων, των συνεργατών και των καταναλωτών της. Ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της Νίκας για τη διαχρονική τους προσήλωση και συμβολή».

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο Aλέξιος Υφαντής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Α&Χ Υφαντής ΑΒΕΕ επεσήμανε: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην οικογένεια Υφαντής τη Νίκας, αφού με τη συμφωνία αυτή δύο ιστορικές εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους. Η Υφαντής και η Νίκας κουβαλούν πλούσια κληρονομιά και τεχνογνωσία, ενώ απολαμβάνουν εδώ και δεκαετίες την εμπιστοσύνη της ελληνικής αγοράς. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και των δύο εταιρειών, διατηρώντας όμως τον χαρακτήρα και την ταυτότητά τους, και την ίδια στιγμή να χαράξουμε μια νέα, δυναμική πορεία με οδηγό την καινοτομία και την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή και την αγορά.

Σεβόμαστε βαθιά το έργο και την πορεία της Νίκας και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμα ισχυρότερο μέλλον για τον ελληνικό κλάδο τροφίμων, με προοπτική και εξωστρέφεια. Είναι μια νέα εποχή που ξεκινά – με σεβασμό στο παρελθόν και αποφασιστικότητα για το αύριο».