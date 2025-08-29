Βιοαιθανόλη: Ρεκόρ παραγωγής, αλλά όχι αυτάρκεια για την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βαδίζει προς ένα ιστορικό ρεκόρ στην παραγωγή βιοαιθανόλης το 2025, αξιοποιώντας την καλή πορεία των σιτηρών και των ζαχαρότευτλων. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Biofuels Annual» του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), η οποία δημοσιεύθηκε από το Γραφείο Γεωργικών Υποθέσεων στη Χάγη, η παραγωγή εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 7,21 δισεκατομμύρια λίτρα, καταγράφοντας αύξηση 4,5% σε σχέση με το 2024.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην άνοδο της κατανάλωσης βενζίνης στην Ευρώπη, αλλά και στη μεγαλύτερη διείσδυση του καυσίμου Ε10, το οποίο περιέχει 10% βιοαιθανόλη. Η σταδιακή υιοθέτηση του Ε10 από όλο και περισσότερα κράτη-μέλη δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση, καθιστώντας τη βιοαιθανόλη στρατηγικό καύσιμο στην προσπάθεια απανθρακοποίησης των μεταφορών.

Η Γαλλία στο προσκήνιο

Η Γαλλία αναμένεται να είναι η μεγάλη κερδισμένη από την αυξημένη διαθεσιμότητα ζαχαρότευτλων. Με δεδομένη την ισχυρή της βιομηχανία στον τομέα της ζάχαρης, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την παραγωγή βιοαιθανόλης και να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, η καλή χρονιά για τις καλλιέργειες δημητριακών σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προσθέτει «καύσιμο» στην ανοδική πορεία της παραγωγής. Ωστόσο, όπως προειδοποιούν οι αναλυτές του USDA, το γεγονός ότι η παραγωγή θα καταγράψει ρεκόρ δεν σημαίνει ότι επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση. Η κατανάλωση αυξάνεται ταχύτερα από την παραγωγή, με αποτέλεσμα το έλλειμμα να καλύπτεται από εισαγωγές.

Εισαγωγές σε ανοδική τροχιά

Από το 2022, οι εισαγωγές βιοαιθανόλης στην ΕΕ σημείωσαν απότομη άνοδο και διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο βασικός προμηθευτής, με τον Καναδά και τη Βραζιλία να ακολουθούν. Για το 2025, η αμερικανική βιοαιθανόλη εκτιμάται ότι θα παραμείνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική, χάρη στην ισχυρή παραγωγή καλαμποκιού, που θα εξασφαλίσει άφθονες και οικονομικά αποδοτικές ποσότητες για εξαγωγή.

Η εξάρτηση από εισαγωγές αποτελεί πρόκληση για την Ευρώπη, η οποία στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας επιδιώκει όχι μόνο την αύξηση των καθαρών καυσίμων, αλλά και τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής, ώστε να περιοριστεί η ενεργειακή και εμπορική εξάρτηση.

Παράλληλη άνοδος βιοντίζελ και SAF

Δεν είναι μόνο η βιοαιθανόλη που σημειώνει αύξηση. Η κατανάλωση βιοντίζελ στην ΕΕ αναμένεται να φτάσει το 2025 τα 16,75 δισ. λίτρα, καταγράφοντας άνοδο 3,1%. Η ώθηση προέρχεται κυρίως από τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF), τα οποία απέκτησαν νέα δυναμική μετά την υποχρεωτική συμμετοχή 2%, που τέθηκε σε ισχύ σε επίπεδο ΕΕ.

Στο ίδιο διάστημα, η παραγωγή βιοντίζελ εντός ΕΕ θα αυξηθεί κατά 1,9%, φτάνοντας τα 16,07 δισ. λίτρα. Σημαντικό είναι ότι ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής βασίζεται σε απορρίμματα, αγροτικά παραπροϊόντα και υπολείμματα τροφίμων, σε μια προσπάθεια περιορισμού της χρήσης παραδοσιακών καλλιεργειών που συχνά κατηγορούνται ότι συνδέονται με αποψίλωση και περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Εμπορικά «τείχη» και κανονισμοί

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να προστατεύσει την εγχώρια βιομηχανία, υιοθέτησε μέσα στο 2025 νέα μέτρα. Συγκεκριμένα, στις 10 Φεβρουαρίου επέβαλε δασμούς αντιντάμπινγκ σε κινεζικό βιοντίζελ, ενώ στις 20 Ιουνίου αφαίρεσε το καθεστώς GSP+ από την πακιστανική αιθανόλη, περιορίζοντας την προνομιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Ταυτόχρονα, το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για Εφοδιαστικές Αλυσίδες χωρίς Αποψίλωση (EUDR) θα τεθεί σε ισχύ στις 30 Δεκεμβρίου του 2025. Ο κανονισμός στοχεύει προϊόντα που συνδέονται με την αποψίλωση, όπως η σόγια και το φοινικέλαιο, και αναμένεται να επηρεάσει τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βιοκαυσίμων.

Μια εύθραυστη ισορροπία

Η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή μιας Ευρώπης που επιδιώκει να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο στόχους:

Περισσότερη καθαρή ενέργεια, μέσω της αύξησης της παραγωγής βιοκαυσίμων, ώστε να μειώσει τις εκπομπές και να πετύχει τους κλιματικούς της στόχους. Ισχυρή προστασία της εσωτερικής αγοράς, με μέτρα που αποτρέπουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό από φθηνότερες εισαγωγές και διασφαλίζουν ότι η πράσινη μετάβαση δεν θα υπονομεύσει την ευρωπαϊκή γεωργία και βιομηχανία.

Η πρόκληση, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, είναι η αυξανόμενη εξάρτηση από εισαγωγές βιοαιθανόλης, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΕ προσπαθεί να ενισχύσει την αυτάρκειά της στον τομέα της ενέργειας. Το αν η Ευρώπη θα καταφέρει να περιορίσει αυτό το «ενεργειακό έλλειμμα» θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να στηρίξει την παραγωγή, να επενδύσει στην καινοτομία και να διαχειριστεί προσεκτικά τις εμπορικές της σχέσεις.