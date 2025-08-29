Η Mars θα αναδιαμορφώσει τις εμβληματικές της μάρκες το 2026

Η Mars, Inc. ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αναδιαμορφώσει μερικές από τις πιο δημοφιλείς μάρκες της, όπως τα M&Ms, τα Skittles και τα Starburst, το 2026. Η αλλαγή θα φέρει τη μετάβαση από τα τεχνητά στα φυσικά χρώματα σε μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου της. Ωστόσο, ο γίγαντας των γλυκών δεν προχωρά ακόμη στην πλήρη απομάκρυνση των τεχνητών χρωστικών από όλα τα προϊόντα του.

Το 2016, η εταιρεία είχε δεσμευτεί να αφαιρέσει όλα τα τεχνητά χρώματα από το σύνολο των προϊόντων της μέσα σε πέντε χρόνια. Όμως, εκτενείς έρευνες αγοράς και δοκιμές προϊόντων έδειξαν ότι δεν όλοι οι καταναλωτές επιθυμούσαν φυσικές χρωστικές. «Διαπιστώσαμε ότι πολλοί από τους καταναλωτές μας παγκοσμίως δεν θεωρούν τα τεχνητά χρώματα συστατικά που προκαλούν ανησυχία», δήλωσε εκπρόσωπος της Mars σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, οι εκκλήσεις του Robert F. Kennedy Jr. για απαγόρευση των τεχνητών χρωμάτων έχουν οδηγήσει σε αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών, ωθώντας τη Mars να επανεξετάσει τη στρατηγική της.

Η πολυεθνική αντιμετωπίζει, ωστόσο, σημαντικές προκλήσεις στην αναδιαμόρφωση των προϊόντων με φυσικά χρώματα. Ενώ πολλοί άλλοι κλάδοι χρησιμοποιούν ήδη φυσικές χρωστικές σε μεγάλο μέρος των προϊόντων τους, οι εταιρείες γλυκισμάτων εξακολουθούν να βασίζονται σε χρώματα με βάση το πετρέλαιο για την έντονη εμφάνιση που αναμένουν οι καταναλωτές.