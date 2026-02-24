Απελπιστικά τα σενάρια για τη βιοασφάλεια των αιγοπροβάτων

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή βρίσκεται ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας, καθώς τα σενάρια γύρω από τη βιοασφάλεια των κοπαδιών διαγράφονται γκρίζα, έως και καταστροφικά. Άνθρωποι της αγοράς κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή κατάσταση ασφυξίας, η οποία συνδυάζει τον φόβο της ευλογιάς με τον αυστηρό περιορισμό της βόσκησης και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής.

Οι κτηνοτρόφοι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε ένα περιβάλλον όπου οι επιλογές τους περιορίζονται δραματικά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σκληρό δίλημμα: «Ή τα ζώα θα πεθάνουν από ασιτία ή από την ευλογιά». Η φράση αυτή αποτυπώνει με τον πιο ωμό τρόπο το κλίμα που επικρατεί στην ύπαιθρο.

Οικονομική ασφυξία και νομικές συνέπειες

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι οι δεκάδες αγωγές και οι ποινικές διώξεις που, σύμφωνα με τους ίδιους τους παραγωγούς, έχουν ασκηθεί εις βάρος κτηνοτρόφων οι οποίοι επιχείρησαν να βγάλουν τα ζώα τους για βοσκή, προκειμένου να μειώσουν το κόστος των ζωοτροφών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι υποθέσεις οδηγήθηκαν ακόμη και στο αυτόφωρο.

Ο Ηλίας Μπαλαφούτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σύλλογος Κτηνοτρόφων Φθιώτιδας, περιγράφει ένα σκηνικό οικονομικού αδιεξόδου. Όπως επισημαίνει, το ημερήσιο κόστος εκτροφής ανά ζώο αγγίζει το 1,5 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης του πρόβειου γάλακτος κυμαίνεται από 1,45 έως 1,50 ευρώ το λίτρο. «Για τις φυλές που διαθέτω, αν δεν τα βγάλω για βοσκή, είμαι οικονομικά εκτεθειμένος», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η εξίσωση δεν «βγαίνει».

Την ίδια στιγμή, πολλοί παραγωγοί κάνουν λόγο για έλλειψη ουσιαστικής στήριξης. Όπως αναφέρουν, συνάδελφοί τους που είδαν τα κοπάδια τους να σφαγιάζονται λόγω της ευλογιάς δεν έχουν λάβει ακόμη τις αναγκαίες αποζημιώσεις. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ακόμη και τα μέσα απολύμανσης επιβαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους. «Στην περίοδο του κορωνοϊού αποζημιώθηκαν επιχειρήσεις για απώλεια εισοδήματος. Εμείς, με τα ζώα σε καραντίνα, δεν βλέπουμε αντίστοιχα μέτρα», αναφέρει με πικρία.

Μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο αλλά…αυξάνεται η παραγωγή φέτας

Έντονο προβληματισμό προκαλεί και η εικόνα της αγοράς πρόβειου γάλακτος. Όπως τονίζουν εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, την ώρα που το ζωικό κεφάλαιο παρουσιάζει μείωση, η παραγωγή φέτας εμφανίζεται αυξημένη. Το στοιχείο αυτό, όπως υποστηρίζουν, δημιουργεί ερωτήματα για τη συνολική λειτουργία της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας.

«Η εικόνα δεν είναι καλή για τον κλάδο. Αργά ή γρήγορα οδηγούμαστε σε μαρασμό», αναφέρουν, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η παρατεταμένη πίεση θα οδηγήσει πολλούς παραγωγούς εκτός επαγγέλματος.

Χάνεται η κρίσιμη περίοδος της άνοιξης

Από την πλευρά του, ο Αργύρης Μπαϊρακτάρης, πρόεδρος του Συνεταιρισμός Κτηνοτρόφων Τυρνάβου, περιγράφει τις συνέπειες του εγκλεισμού των ζώων στις στάνες. Όπως επισημαίνει, το αυξημένο κόστος ζωοτροφών καθιστά δυσβάστακτη τη διατήρηση των κοπαδιών χωρίς βόσκηση, ενώ στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερες από 25 περιπτώσεις παραβάσεων που σχετίζονται με παράνομη βόσκηση.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι από την πλευρά της Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει κινητικότητα σε επίπεδο απολυμάνσεων και ελέγχων στη διακίνηση ζωοτροφών, γάλακτος και κρέατος. Ωστόσο, θέτει ζήτημα ευελιξίας για απομακρυσμένες μονάδες ελευθέρας βοσκής, όπου η επαφή με άλλα κοπάδια είναι περιορισμένη. «Αν η καραντίνα συνεχιστεί, θα χαθεί η άνοιξη, η πιο κρίσιμη περίοδος για τη φυσική βόσκηση. Και αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες», προειδοποιεί.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό για την πορεία του κλάδου, με τους κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσες λύσεις, πριν η σημερινή κρίση μετατραπεί σε μόνιμη πληγή για την ελληνική ύπαιθρο.