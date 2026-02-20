Ικανοποίηση των κτηνοτρόφων για τις σφαγές της Αποκριάς

Η κίνηση της αγοράς κατά την περίοδο της Αποκριάς έδωσε μια «ανάσα» στους κτηνοτρόφους, αλλά το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η περίοδος του Πάσχα, όπου οι ισορροπίες είναι πάντα πιο λεπτές.

Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στο 2026, οι προκλήσεις του κόστους παραγωγής και τα έξοδα που επιβαρύνουν τον κτηνοτρόφο με την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς συνεχίζουν να πιέζουν τους παραγωγούς, παρά τη σταθερή ζήτηση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Δημήτρη Μπαλούκα, «η ζήτηση κατά την Τσικνοπέμπτη και τις Κυριακές της Αποκριάς κινήθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Αν κι αυτές τις μέρες το χοιρινό και το μοσχάρι είχαν την τιμητική τους, οι κτηνοτρόφοι απόλαυσαν καλές τιμές στα σφαγεία, καθώς πληρώθηκαν 7,5 με 8 € το κιλό τα αρνιά και 4,5–5 € το πρόβατο. Την περίοδο της Σαρακοστής αναμένεται μια μικρή κάμψη στη διαδικασία των σφαγών, για να επανέλθει η ζήτηση την εβδομάδα πριν το Πάσχα».

Το Πάσχα, φέτος, πέφτει σχετικά νωρίς (12 Απριλίου 2026), κάτι που επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό για τα αμνοερίφια (αρνιά και κατσίκια). Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν ότι, αν οι «ελληνοποιήσεις» δεν ελεγχθούν αυστηρά, η ελληνική παραγωγή θα βρεθεί και πάλι σε μειονεκτική θέση. Επιδιώκουν μια τιμή «πάνω από το κόστος», η οποία για το 2026 εκτιμάται ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 9–9,50 € το κιλό (τιμή σφαγείου), για να επιβιώσουν οι εκμεταλλεύσεις.

Σύμφωνα με τον Ελασσονίτη πρόεδρο των κτηνοτρόφων, «για φέτος οι προσδοκίες μας είναι ανάμικτες. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, αφού εκείνη την περίοδο η ελληνική αγορά κατακλύζεται από εισαγόμενα αμνοερίφια. Υπενθυμίζεται ότι το κρίσιμο διάστημα, κατά το οποίο πραγματοποιούνται αρκετές σφαγές ελληνικών αμνοεριφίων και εξαγωγές σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία, είναι το τρίμηνο Νοέμβριος–Ιανουάριος. Υπάρχουν, όμως, και πιο αισιόδοξες φωνές, καθώς, δεδομένων των ελλείψεων αμνοεριφίων λόγω των χιλιάδων θανατώσεων από την ευλογιά, η ζήτηση της αγοράς για αρνιά είναι ιδιαίτερα έντονη και αναμένεται να επηρεάσει και την τιμή. Με την ευχή, όμως, ότι η νόσος θα είναι ελεγχόμενη και δεν θα προλάβει να χτυπήσει ξανά το εναπομείναν ζωικό κεφάλαιο».