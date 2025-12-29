Τι αναφέρουν οι προβλέψεις του Δεκεμβρίου για σιτηρά, ρύζι και ελαιούχα

Σε νέο ιστορικό υψηλό εκτιμάται η παγκόσμια παραγωγή σιταριού, ενώ αυξημένο προβλέπεται και το διεθνές εμπόριο, με τις τιμές σε υποχώρηση από τον Νοέμβριο, όπως αναφέρουν τα νεότερα στοιχεία του Δεκεμβρίου του USDA. Αντίθετα, μειώσεις αναφέρονται ως προς τις παγκόσμιες παραγωγές ρυζιού, με τις τιμές να καταγράφονται αυξημένες για τις χώρες της Ασίας και μειωμένες για το Δυτικό Ημισφαίριο. Σε ό,τι αφορά το καλαμπόκι, μειώσεις αναφέρουν τα στοιχεία του Δεκεμβρίου σε παγκόσμια παραγωγή και εμπόριο. Η αύξηση στην παραγωγή ελαιοκράμβης σε παραγωγικά κέντρα ανεβάζει και την παγκόσμια παραγωγή στους ελαιούχους σπόρους παρά τις μειώσεις στον ηλίανθο σε Ουκρανία και Ρωσία.

ΣΙΤΑΡΙ

Αυξήσεις παραγωγής σε σημαντικά παραγωγικά κέντρα

Σε νέο ιστορικό υψηλό προβλέπεται η παγκόσμια παραγωγή σιταριού, καθώς αυτόν τον μήνα, οι πρόσφατες εκτιμήσεις του USDA για το 2025/2026 μιλούν για αυξήσεις σε σημαντικά παραγωγικά κέντρα (Καναδά, Αργεντινή, Αυστραλία και Ρωσία αλλά και την ΕΕ). Η παγκόσμια κατανάλωση αυξάνεται κυρίως λόγω της αυξημένης χρήσης για ζωοτροφές και λοιπές χρήσεις στον Καναδά, την ΕΕ, την Αργεντινή, την Ινδονησία και την Ουκρανία. Τα παγκόσμια αποθέματα ενισχύονται από τη μεγαλύτερη παραγωγή στη Ρωσία, τον Καναδά, την ΕΕ και την Αργεντινή, ενώ χαμηλότερα τελικά αποθέματα αναμένονται στην Αυστραλία και την Ινδονησία.

Το παγκόσμιο εμπόριο προβλέπεται αυξημένο λόγω υψηλότερων εισαγωγών από τις Ινδονησία, Αλγερία, Λιβύη και Φιλιππίνες. Οι εξαγωγές αυξάνονται για τον Καναδά, την Αργεντινή και την Αυστραλία, αντισταθμιζόμενες εν μέρει από μειώσεις στην Τουρκία και την Ουκρανία. Η μέση τιμή παραγωγού στις ΗΠΑ για την καλλιεργητική περίοδο προβλέπεται αμετάβλητη στα 5 δολάρια ανά μπούσελ, αναφέρει η αμερικανική αρχή.

Το ρεκόρ αποδόσεων στο σιτάρι φέρνει «εξαιρετική» παραγωγή για την ΕΕ

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή παραγωγή σιταριού, παράλληλη ανάλυση του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας για τις αγροτικές παραγωγές παγκοσμίως εκτιμά την παραγωγή σιταριού της ΕΕ για την περίοδο 2025/26 στους 144 εκατ. τόνους (+1% από τον προηγούμενο μήνα, +18% από πέρυσι και +10% από τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας.

Αυξημένες κατά 5% από πέρυσι στα 24 εκατ. εκτάρια υπολογίζονται οι εκτάσεις προς συγκομιδή, ενώ οι αποδόσεις εκτιμώνται στο επίπεδο ρεκόρ των 6,01 τόνων ανά εκτάριο (+12% από πέρυσι και +9% από τον μέσο όρο πενταετίας). Όπως εξηγεί το USDA, οι εκτιμήσεις αναθεωρήθηκαν προς το θετικότερο, βάσει των πρόσφατων εκθέσεων των κρατών-μελών, με τις καλύτερες αποδόσεις να ενισχύουν τη συνολική παραγωγή, η οποία αναμένεται να σκαρφαλώσει στο επίπεδο ρεκόρ της περιόδου 2015/2016.

Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από τις ευνοϊκές συνθήκες της άνοιξης, καθώς και των ευνοϊκών βροχοπτώσεων στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, αλλά και των ήπιων θερμοκρασιών που ενίσχυσαν τα αποτελέσματα της συγκομιδής, όπως σημειώνεται. Οι παραπάνω θετικές συνθήκες, που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της άνοιξης, αναφέρονται σε σημαντικά παραγωγικά κέντρα, φέρνοντας τα ανάλογα αποτελέσματα.

Όπως στη Γαλλία, που αναφέρει αύξηση κατά 28% από πέρυσι, τη Γερμανία (+26% από πέρυσι) και τη Ρουμανία (+32% από πέρυσι). Μάλιστα, όπως περιγράφεται, ήταν τόσο ευνοϊκές που παρά τις ξηρές συνθήκες που επικράτησαν έπειτα κατά το καλοκαίρι, είχαν αμελητέες επιπτώσεις στην καλλιέργεια του σιταριού.

Σε υποχώρηση οι τιμές από τον Νοέμβριο, με εξαιρέσεις

Σε ό,τι αφορά την παγκόσμια αγορά, από τον Νοέμβριο οι τιμές, σε γενικές γραμμές, παρουσίασαν υποχώρηση, με εξαίρεση οριακές, όμως, αυξήσεις σε Καναδά, ΗΠΑ και ΕΕ. Πιο αναλυτικά, για την Αργεντινή η αναμονή μίας παραγωγής ρεκόρ, πιέζει τις τιμές αναφοράς κατά 7 δολάρια/τόνο, οι οποίες παραμένουν οι χαμηλότερες παγκοσμίως. Σε ό,τι αφορά τη ρωσική παραγωγή, η πίεση της παγκόσμιας προσφοράς μεταφέρεται στις τιμές, οι οποίες υποχώρησαν κατά 5 δολάρια/τόνο, ενώ υποχώρηση κατά 1 δολάριο/τόνο καταγράφουν και στην Αυστραλία, και εκεί λόγω της αναμενόμενης μεγάλης συγκομιδής. Αντίστροφα, για τις ΗΠΑ και τον Καναδά καταγράφεται αύξηση κατά 2 δολάρια/τόνο, μετά το δυναμικό ξεκίνημα των εξαγωγών. Σχετικά αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές της ΕΕ, καταγράφοντας αύξηση κατά 1 δολάριο/τόνο.

ΡΥΖΙ

Μειώσεις σε παραγωγή και τελικά αποθέματα

Αντίθετα από το σιτάρι, οι παγκόσμιες προοπτικές για το ρύζι για το 2025/26, αυτόν τον μήνα, προβλέπουν ελαφρώς χαμηλότερες προμήθειες, αυξημένο εμπόριο και χαμηλότερα τελικά αποθέματα. Οι προμήθειες μειώνονται κατά 0,4 εκατ. τόνους στα 729,1 εκατ., κυρίως λόγω των χαμηλότερων αρχικών αποθεμάτων στις Ταϊλάνδη και Σενεγάλη και της μειωμένης παραγωγής σε Πακιστάν και Σενεγάλη, αντισταθμίζοντας τις αυξήσεις για τις Φιλιππίνες και την Αίγυπτο. Η παγκόσμια κατανάλωση το 2025/26 αυξάνεται κατά 0,2 εκατ. τόνους, στο επίπεδο ρεκόρ των 542,4 εκατ., λόγω των αυξήσεων σε Νιγηρία και Αίγυπτο. Αυξημένο, όμως, προβλέπεται και το παγκόσμιο εμπόριο, κατά 0,8 εκατομμύρια τόνους στα 62,9 εκατομμύρια, κυρίως λόγω της Κίνας και της Ταϊλάνδης. Στους 186,7 εκατ. τόνους (-0,5 εκατ.) προβλεπόμενα τα παγκόσμια τελικά αποθέματα για το 2025/26, κυρίως λόγω των μειώσεων σε Ταϊλάνδη, Πακιστάν και Σενεγάλη.

Αυξημένες για την Ασία και μειωμένες για το Δυτικό Ημισφαίριο οι τιμές

Αυξημένες για τους κυριότερους εξαγωγείς της Ασίας και μειωμένες για τους παραγωγούς του Δυτικού Ημισφαιρίου περιγράφονται οι τιμές από τον Νοέμβριο. Ο αργότερος ρυθμός εξαγωγικών πωλήσεων, ειδικά για το ακατέργαστο προϊόν, μείωσε και τις τιμές των ΗΠΑ, κατά 6 δολάρια στα 553 δολάρια/τόνο. Με αντίστοιχη μείωση, στα 462 δολάρια/τόνο καταγράφονται και οι τιμές για την Ουρουγουάη, αντανακλώντας την ασθενή ζήτηση.

Αμετάβλητες στα 343 δολάρια/τόνο παρέμειναν οι τιμές για την Ινδία. Από την άλλη, αυξημένες τιμές καταγράφονται σε Βιετνάμ (κατά 7 δολάρια, στα 362 δολάρια/τόνο), Ταϊλάνδη (κατά 38 δολάρια, στα 381 δολάρια/τόνο) και Πακιστάν (κατά 13 δολάρια, στα 349 δολάρια/τόνο).

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Με μειώσεις η διεθνής εικόνα σε αντίθεση με το θετικό πρόσημο των ΗΠΑ

Η παγκόσμια παραγωγή καλαμποκιού προβλέπεται μειωμένη αυτόν τον μήνα, καθώς οι μειώσεις σε Ουκρανία, Καναδά, Νιγηρία και Σενεγάλη υπερβαίνουν κατά πολύ τις υψηλότερες παραγωγές σε ΕΕ, Ρωσία και Ζιμπάμπουε. Ομοίως, μειωμένο προβλέπεται το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς οι μειώσεις των Αργεντινής και Ουκρανίας δεν αντισταθμίζονται από τις μεγαλύτερες εξαγωγές των ΗΠΑ.

Εστιάζοντας στις ΗΠΑ, μετά από μία χρονιά ορόσημο ως προς τους εξαγόμενους όγκους (72,6 εκατ. τόνους), που αποτέλεσε το 2024/2025 για το αμερικανικό καλαμπόκι, η χώρα αναμένει περαιτέρω ανάπτυξη το 2025/2026. Η μεγάλη προσφορά προϊόντος συνάντησε και ισχυρή ζήτηση παγκοσμίως, με τις αμερικανικές εξαγωγές προς καθιερωμένους εμπορικούς εταίρους να καταγράφουν νέα υψηλά επίπεδα, ενώ αυξημένοι όγκοι καταγράφονται και προς μη παραδοσιακές αγορές και η χώρα διεύρυνε το παγκόσμιο αποτύπωμά της με 16 επιπλέον προορισμούς για το καλαμπόκι της, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Στους 81,3 εκατ. τόνους προβλέπονται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δεκεμβρίου, οι εξαγωγές των ΗΠΑ για το 2025/26, με την ξένη ζήτηση να κρατεί καλά και η αμερικανική παραγωγή ρεκόρ να εξακολουθεί να ανταποκρίνεται. Στη συνολική εικόνα, μειωμένες αναμένονται οι παγκόσμιες εισαγωγές, καθώς προβλέπονται χαμηλότερες στην ΕΕ, χωρίς να αναμένεται αντιστάθμιση από τις αυξήσεις για τις Κολομβία, Κένυα και Νιγηρία. Για την εποχή, η μέση τιμή στο χωράφι στις ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη, στα 4 δολάρια ανά μπούσελ.

Η ισχυρή ζήτηση ωθεί και τις τιμές προς τα πάνω

Από τον Νοέμβριο, οι εξαγωγικές προσφορές για όλες τις κύριες χώρες προέλευσης έχουν αυξηθεί, λόγω της ισχυρής ζήτησης για εισαγωγές παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, στην Αργεντινή αυξήθηκαν κατά 8 δολάρια, στα 217 δολάρια/τόνο, καθώς η τυπική εποχική μείωση των προμηθειών αύξησε τις προσφορές. Κατά 8 δολάρια, στα 225 δολάρια/τόνο αυξήθηκαν στη Βραζιλία, λόγω του περιορισμού των εξαγώγιμων ποσοτήτων που προκάλεσε η ισχυρή εγχώρια ζήτηση για παραγωγή ζωοτροφών και αιθανόλης. Ρεκόρ αποστολών κατά το πρώτο τρίμηνο της εμπορικής περιόδου καταγράφουν οι πωλήσεις των ΗΠΑ, με την ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό να αυξάνει κατά 4 δολάρια, στα 213 δολάρια/τόνο τις προσφορές. Αντιστοίχως, κατά 3 δολάρια στα 220 δολάρια/τόνο αυξήθηκαν στην Ουκρανία, καθώς ο περιορισμός της καλλιέργειας και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα των εξαγωγών αύξησαν τα ασφάλιστρα.

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

Αυξημένη παραγωγή στους ελαιούχους σπόρους λόγω ελαιοκράμβης

Η αύξηση της παραγωγής ελαιοκράμβης σε Καναδά και Αυστραλία, καθώς και φιστικιών στη Νιγηρία, μεταβάλλει προς το θετικότερο την πρόβλεψη για την παγκόσμια παραγωγή ελαιούχων σπόρων, με βάση τα στοιχεία του Δεκεμβρίου, επισημαίνει στην ανάλυσή του το USDA, καθώς αυτές υπερκαλύπτουν τις μειώσεις στον ηλίανθο στις Ουκρανία και Ρωσία.

Αντιστοίχως, οι υψηλότερες εξαγωγές ελαιοκράμβης από Καναδά και Αυστραλία, αναμένεται να αυξήσουν και το παγκόσμιο εμπόριο ελαιούχων σπόρων υπερκαλύπτοντας τις μικρότερες εξαγωγές σόγιας από την Ουκρανία. Αντίθετα, μειώσεις εκτιμώνται σε ό,τι αφορά τη σύνθλιψη (crush) διεθνώς, λόγω των αντίστοιχων μειώσεων στον ηλίανθο σε Ουκρανία και Ρωσία, οι οποίες και δεν αντισταθμίζονται από τις αυξήσεις της ελαιοκράμβης Καναδά και Ρωσίας. Υψηλότερα τελικά αποθέματα ελαιοκράμβης στον Καναδά, αυξάνουν και τα παγκόσμια αποθέματα ελαιούχων σπόρων. Το παγκόσμιο εμπόριο πρωτεϊνούχων γευμάτων μειώνεται, από την άλλη, εξαιτίας του περιορισμού των εξαγωγών γεύματος ηλίανθου από τις Ουκρανία και Ρωσία.

Η προβλεπόμενη μέση τιμή παραγωγού σόγιας στις ΗΠΑ, για την τρέχουσα εμπορική περίοδο, παραμένει αμετάβλητη στα 10,50 δολάρια ανά μπούσελ.

Μειώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο φυτικών ελαίων

Σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο εμπόριο φυτικών ελαίων, αυτό καταγράφει μειώσεις λόγω των μικρότερων εξαγωγών ηλιέλαιου από τις Ουκρανία και Ρωσία, οι οποίες δεν αντισταθμίζονται από τις υψηλότερες ρωσικές εξαγωγές ελαίου ελαιοκράμβης και σογιέλαιου από την Κίνα. Τα αποθέματα φυτικών ελαίων παραμένουν, σε γενικές γραμμές, αμετάβλητα, καθώς οι μειώσεις στα αποθέματα φοινικέλαιου και ηλιέλαιου αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από αυξήσεις των αποθεμάτων σογιέλαιου, κραμβέλαιου και φοινικοπυρηνέλαιου.

Ελαφρά αύξηση των τιμών σογιέλαιου αναφέρεται για όλους τους βασικούς εξαγωγείς, σε συμφωνία με τη μείωση των αποθεμάτων σόγιας που παρατηρείται στην Αργεντινή. Το φοινικέλαιο, παράλληλα, ενίσχυσε τη θέση του ως το φυτικό έλαιο με τη χαμηλότερη τιμή παγκοσμίως, καθώς τα αποθέματα αυξήθηκαν στη Μαλαισία, ενώ η Ινδία επιβράδυνε τις αγορές της τους τελευταίους μήνες.

