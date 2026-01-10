Από τα μήλα στα υφάσματα: τα απόβλητα μήλου μετατρέπονται σε vegan δέρμα

Ενα vegan δέρμα από απόβλητα μήλου που προέρχονται από εργοστάσια παραγωγής χυμών, ανέπτυξε ένας πολιτικός μηχανικός από την Ινδία. Το υλικό παράγεται με τη χρήση 50 έως 80 τόνων απορριπτόμενων μήλων τον μήνα και προτείνεται ως εναλλακτική λύση στο ζωικής προέλευσης δέρμα.

Η μονάδα επεξεργασίας βρίσκεται στο Χιματσάλ Πραντές, περιοχή με έντονη παραγωγή μήλων, όπου τα απόβλητα των χυμοποιείων είναι άμεσα διαθέσιμα. Περίπου το 50% της συνολικής παραγωγής μήλων δεν είναι κατάλληλο για τη φρέσκια αγορά λόγω φθορών, ατελειών ή φυσικής πτώσης και συνήθως απορρίπτεται ή παραμένει ανεκμετάλλευτο. Ο δημιουργός αφιέρωσε ενάμιση έως δύο χρόνια για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας μετατροπής των αποβλήτων μήλου σε δέρμα. Η μέθοδος παραγωγής χαρακτηρίζεται ως φιλική προς το περιβάλλον, ενώ έχει κατατεθεί αίτηση κατοχύρωσης εμπορικού σήματος στην Κυβέρνηση της Ινδίας.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το δέρμα μήλου έχει εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 15 έως 17 έτη, βάσει εργαστηριακών δοκιμών. Το κόστος του υπολογίζεται περίπου 75% χαμηλότερο σε σύγκριση με το παραδοσιακό ζωικό δέρμα και προορίζεται για εφαρμογές στον χώρο της ένδυσης και της μόδας.